Diretta/ Stella Rossa Milano (risultato finale 71-93): Lo ne mette trentadue! (Eurolega, 24 novembre 2023)

La diretta di basket tra Stella Rossa e Milano ha raggiunto la sua conclusione con una vittoria per la squadra italiana. L’elemento chiave di questa vittoria è stata la superba prestazione di Lo, il quale si è dimostrato in condizioni eccezionali, raggiungendo una doppia doppia. Lo ha giocato un ruolo dominante sia in fase offensiva che difensiva, contribuendo significativamente al successo complessivo di Milano. La sua abilità nel segnare canestri cruciali e nel catturare rimbalzi cruciali ha dimostrato di essere fondamentale per la squadra italiana.

La vittoria rappresenta un importante risultato per Milano, che può trarre ispirazione dalla prestazione di Lo. La sua versatilità e la capacità di imporsi in entrambi gli aspetti del gioco sono state chiavi per il risultato finale. Gli appassionati di basket ora celebrano la vittoria di Milano e sono ansiosi di vedere come la squadra continuerà a evolversi durante la stagione. La prestazione eccezionale di Lo rimarrà certamente un punto luminoso nella storia di questa partita, alimentando l’entusiasmo dei tifosi per le sfide future. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO (RISULTATO LIVE 54-63): FINE TERZO QUARTO

Il terzo quarto della diretta tra Stella Rossa e Milano si conclude con un punteggio di 54-63, a favore di Milano. Una prestazione autorevole di Melli ha giocato un ruolo fondamentale, sia in difesa che in attacco, contribuendo significativamente al successo della squadra ospite. Melli ha dimostrato la sua versatilità sia nel reparto difensivo che in quello offensivo, evidenziando la sua importanza nel contesto della partita.

La sua abilità nel prendere decisioni sagge in entrambe le fasi del gioco ha influenzato positivamente il risultato finale del terzo quarto. Il margine di punteggio di Milano suggerisce un controllo deciso della partita, e la prestazione autorevole di Melli ha certamente contribuito a consolidare questa posizione. Gli appassionati di basket sono ora in attesa di vedere come si svilupperà l’ultimo quarto e se Milano manterrà il suo vantaggio per la vittoria finale. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO (RISULTATO LIVE 39-38): FINE SECONDO QUARTO

Il secondo quarto della diretta tra Stella Rossa e Milano si conclude con un risultato di 39-38 a favore di Milano. La fase finale del quarto è stata caratterizzata da un momento decisivo quando Bortolani ha segnato un canestro da tre punti che ha influito significativamente sul punteggio. Il canestro di Bortolani ha dimostrato di essere cruciale, poiché ha permesso a Milano di ottenere un vantaggio nel punteggio. La precisione nel tiro da tre punti ha reso questo momento particolarmente significativo, influenzando la dinamica della partita e dando slancio alla squadra ospite.

Il risultato attuale riflette l’equilibrio tra le due squadre, ma il canestro di Bortolani ha potenzialmente cambiato l’inerzia a favore di Milano. Gli appassionati di basket ora attendono con ansia il secondo tempo, consapevoli che ogni azione potrebbe essere determinante per il risultato finale della partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO (RISULTATO LIVE 19-20): FINE PRIMO QUARTO

Al termine del primo quarto nella diretta tra Stella Rossa e Milano, si osserva un risultato serrato di 19-20, con Milano in vantaggio. Il contributo significativo di Lo è stato evidente durante questa fase iniziale. Lo ha mostrato abilità straordinarie sul campo, influenzando positivamente il gioco della squadra ospite. La sua precisione nei tiri e la capacità di gestire situazioni critiche hanno certamente contribuito al vantaggio di Milano. Il primo quarto è stato caratterizzato da un’alternanza di azioni da entrambe le squadre, con Milano che è riuscita a mantenere la leadership, seppur con un margine esiguo. Lo ha dimostrato di essere un elemento chiave nella struttura tattica della squadra, sia in fase offensiva che difensiva.

Nonostante il risultato attuale, la partita si preannuncia come un confronto avvincente, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria. I successivi quarti promettono ulteriori emozioni, e gli appassionati si preparano a vedere come si svilupperà il resto dell’incontro, consapevoli che ogni possesso potrebbe essere determinante per il risultato finale. La prestazione di Lo ha già lasciato un’impronta significativa nel primo quarto, e sarà interessante vedere come influenzerà il resto della partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci alla palla a due di Stella Rossa Milano: nelle ultime settimane in casa serba i problemi sono stati parecchi. Di recente è stato esonerato Dusko Ivanovic: il coach montenegrino ha immediatamente trovato un altro contratto tornando al Baskonia, club con il quale ha vinto tre campionati, quattro Copa del Rey e una Supercoppa portandolo anche a giocare le Final Four di Eurolega. Al suo posto il greco Ioannis Sfairopoulos, che non ha bisogno di presentazioni: tra le squadre allenate abbiamo Olympiacos, Cska Mosca e Maccabi Tel Aviv, 8 trofei vinti tra Grecia e Israele ma mai la gloria vera in Eurolega, pur essendo riconosciuto un coach di altissimo livello.

Nel roster della Stella Rossa compare anche Adam Hanga, che a proposito di incroci giocava nel Barcellona che aveva eliminato l’Olimpia nella semifinale di Eurolega, due anni fa; ci sarebbe dovuto essere Nemanja Bjelica, tornato in questa competizione dopo gli anni in NBA, ma a inizio ottobre il classe ’88 ha avuto un violento alterco con Ivanovic ed è stato tagliato, decidendo poi di ritirarsi anche a causa di una condizione fisica non perfetta. Ambiente caldo quindi, ma come sempre caldissima sarà anche la Stark Arena: molti protagonisti di Eurolega hanno indicato in questo palazzetto l’ambiente più difficile nel quale giocare una partita. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che sia il campo a fornire le sue indicazioni: la diretta di Stella Rossa Milano sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

STELLA ROSSA MILANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Stella Rossa Milano sarà come sempre garantita dai canali della televisione satellitare, casa dell’Eurolega anche per questa stagione: appuntamento riservato a tutti gli abbonati, che in assenza di un televisore potranno servirsi anche della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi Va poi ricordato, a margine della partita, che sul sito ufficiale del torneo, vale a dire www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete invece tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

GLI INCROCI

Nella diretta di Stella Rossa Milano non saranno pochi gli incroci “sensibili” che riguardano l’OIimpia: il primo naturalmente è quello con Shabazz Napier, abbiamo parlato giusto pochi giorni fa del suo botta e risposta a mezzo stampa e social con Ettore Messina, che aveva parlato di lui affermando come il mancato rinnovo derivasse dalle altissime richieste del giocatore, che d’altro canto mandava messaggi indiretti chiedendo di tornare. Pronta la risposta di Napier che ha accusato Messina di ingannare i tifosi di Milano dichiarando il falso; vicenda che probabilmente avrà qualche altro capitolo, staremo a vedere.

Questa sera alla Stark Arena l’Olimpia torna a incrociare Nemanja Nedovic, che ha giocato al Mediolanum Forum tra il 2018 e il 2020 e, pur senza mai raggiungere i playoff di Eurolega, si è fatto amare dal suo pubblico. Infine, naturalmente, Milos Teodosic: il playmaker serbo con Milano non ha mai giocato, ma nelle ultime tre stagioni è stato uno dei simboli della grande rivalità con la Virtus Bologna, un incrocio che ha generato tre finali scudetto consecutive (due vinte dall’Olimpia) prima che Teodosic sentisse il richiamo della patria e decidesse di tornare in Serbia, con lamissione di spingere la Stella Rossa ai playoff. (agg. di Claudio Franceschini)

PARTITA IMPORTANTE!

Stella Rossa Milano si gioca in diretta dalla Stark Arena di Belgrado, alle ore 20:30 di venerdì 24 novembre: la partita è valida per la decima giornata di basket Eurolega 2023-2024, ed è un altro snodo davvero importante per un’Olimpia che ha iniziato molto male la competizione europea, peggio dello scorso anno e già con parecchie sconfitte sul groppone anche sanguinose, come quelle contro Monaco e Virtus Bologna che sono arrivate nel finale, dopo aver anche condotto per buoni tratti del match dando l’impressione di poter timbrare colpi preziosi per la corsa ai playoff.

Milano però ha poche certezze anche in campionato, perché anche nella dimensione domestica l’Olimpia ha perso partite che non avrebbe dovuto perdere e che invece ne condizionano il percorso; qui la post season non dovrebbe sfuggire, ma è chiaro che dover recuperare terreno in entrambi i contesti toglierà energie per quando conterà davvero. Adesso vediamo come procederanno le cose nella diretta di Stella Rossa Milano, aspettando che la palla a due si alzi possiamo fare qualche altra considerazione circa i temi principali nella serata della Stark Arena.

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Stella Rossa Milano ci presenta una partita che in questo momento vale per il recupero delle posizioni da playoff: sia i serbi che l’Olimpia sono partiti con il freno a mano tirato, certamente per la Stella Rossa la corsa ai primi otto posti della classifica si presentava complicata nonostante le importanti addizioni estive (per esempio Milos Teodosic e Shabazz Napier) ma comunque c’è ancora la possibilità di gloria perché con il cambio di allenatore le cose sembrano essere leggermente migliorate, anche se è presto per parlare di ripresa netta e punto di svolta visto che è passato troppo poco tempo.

Milano procede con Ettore Messina, che però qualche domanda se la sta facendo: in particolare, dopo la sconfitta del PalaDozza, il coach dell’Olimpia ha evidenziato come la sua squadra parta quasi sempre bene per poi calare di intensità nei finali, sbagliando scelte difensive e offensive e non riuscendo più a essere efficace. È chiaro che vedere una squadra con Nikola Mirotic, Shavon Shields e Johannes Voitgmann (oltre a Kyle Hines) non raggiungere i playoff sarebbe una delusione tremenda, specialmente perché arriviamo da anni comunque positivi; ora dunque la trasferta di Belgrado diventa fondamentale…











