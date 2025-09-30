Diretta Stella Rossa Milano streaming video tv: orario e risultato live della prima partita nella nuova Eurolega, oggi martedì 30 settembre 2025

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO (RISULTATO LIVE 18-22): FINE PRIMO QUARTO

Avvio di grande intensità nella diretta di Stella Rossa Milano, con il punteggio che dopo i primi minuti sorride all’Olimpia avanti 18-22. Protagonista assoluto in questo avvio è Shields, che sta disputando una prova a tutto tondo: in difesa si è distinto per la capacità di contenere sul perimetro, leggendo bene le linee di passaggio e forzando tiri complicati agli avversari.

Nonostante lo sforzo nella propria metà campo, l’americano si è mantenuto lucido anche in attacco, firmando già 8 punti e risultando il principale terminale offensivo di Milano. La Stella Rossa cerca di rispondere affidandosi al ritmo dei propri esterni, ma l’Olimpia mostra energia e attenzione, cercando di prendere subito il controllo della partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Nella storia recente che ci accompagna alla diretta Stella Rossa Milano contiamo quindici partite, tutte della regular season e con un numero dispari perché nel 2019-2020 non si giocò il ritorno a causa della pandemia di Coronavirus. Il bilancio è leggermente favorevole all’Olimpia, che però conduce per otto vittorie contro i sette successi della Stella Rossa, quindi siamo davvero sul filo dell’equilibrio. Di recente però ci sono ottime notizie, come il doppio successo nella scorsa stagione, che vide Milano vincere per 101-86 all’andata in casa il 4 dicembre 2024 e poi anche per 80-82 al ritorno a Belgrado il 13 marzo scorso.

Non solo: in Serbia c’è addirittura una striscia aperta di cinque vittorie esterne consecutive per l’Olimpia, che quindi sembra amare particolarmente questo palazzetto dove dal 2021 in poi conosce solo la gloria: i padroni di casa vorranno sfatare il tabù che alloro punto di vista si sta facendo davvero pesante, la diretta Stella Rossa Milano si annuncia quindi ancora più bella! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STELLA ROSSA MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Stella Rossa Milano in tv sarà garantita per gli abbonati su Sky Sport, che anche quest’anno sarà la casa della Eurolega. Avremo dunque anche il servizio della diretta streaming video con i servizi collegati, ma sempre tramite abbonamento.

STELLA ROSSA MILANO: IN SERBIA PER IL DEBUTTO

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, ancora prima che inizi il campionato è tempo di dare il via a una nuova stagione della Eurolega e quindi l’appuntamento è con la diretta Stella Rossa Milano alle ore 20.00 di stasera, martedì 30 settembre 2025, dalla Belgrade Arena naturalmente di Belgrado, capitale della Serbia.

Il cammino si annuncia ancora più lungo e impegnativo, dal momento che le squadre partecipanti sono diventate 20 e questo significa che le giornate della stagione regolare saranno ben 38, con un doppio turno piazzato immediatamente questa settimana, per cui giovedì l’Olimpia Milano sarà già alla quarta partita nel giro di sei giorni.

Insomma, ci sarà tanto da lottare e faticare nel nome naturalmente di Giorgio Armani, al quale è già stata dedicata la Supercoppa Italiana vinta domenica dalla EA7 Emporio Armani Milano, che avrà una motivazione in più per fare bene nella nuova stagione, possibilmente anche in Eurolega, dove i risultati recenti sono stati modesti.

Il primo passo sarà la sfida alla Stella Rossa, il fatto curioso è che Milano poi si fermerà a Belgrado per affrontare fra due giorni il Partizan, se non altro sarà una soluzione comoda in termini logistici. È la settimana dell’esame di serbo, potremmo dire, come andrà quindi il primo “appello” nella diretta Stella Rossa Milano?

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO: DOPO LA SUPERCOPPA

Verso la diretta Stella Rossa Milano, le prime indicazioni stagionali per Ettore Messina sono arrivate naturalmente dalla Supercoppa Italia che l’Olimpia Milano ha ospitato nel weekend al Forum di Assago ed è riuscita a vincere dando una gioia ai propri tifosi. Grande battaglia nella semifinale del sabato vinta ai tempi supplementari contro la Virtus Bologna, che è sempre una soddisfazione speciale anche alla prima uscita di una nuova e lunghissima stagione, poi il successo è stato netto domenica nella finale contro Brescia.

L’Olimpia Milano ha quindi dimostrato sia di saper vincere le battaglie punto a punto, sia di saper dominare per condurre in porto successi più netti, però ovviamente è davvero presto per dare giudizi. Sappiamo solo che la stagione sarà davvero tosta fin dalle prime battute, in Eurolega è fondamentale partire bene e Milano di recente ne sa qualcosa perché le partenze in salita l’hanno frenata, sarebbe importante dare un segnale in tal senso in una trasferta ostica come quella che attende l’Olimpia nella diretta Stella Rossa Milano…