DIRETTA STELLA ROSSA MILANO: OBIETTIVO AGGANCIO IN CLASSIFICA

Sarà una trasferta ostica, ma l’Olimpia si gioca la preziosa possibilità di agganciare in classifica proprio i rivali odierni: posta in palio altissima nella diretta Stella Rossa Milano, che avrà inizio con la palla a due alle ore 19.00 di stasera, giovedì 13 marzo 2025, presso la Belgrade Arena naturalmente della capitale serba per la ventinovesima giornata di Eurolega. Tutto è ancora possibile, nel bene come nel male, quindi quando si affrontano due squadre al momento separate da una sola vittoria siamo naturalmente di fronte a un appuntamento da non perdere – in tutti i sensi…

Per la Stella Rossa Meridianbet Belgrado ecco finora un bilancio di 16-12, che colloca i serbi un successo davanti alla EA7 Emporio Armani Milano, che sbarca invece in Serbia con un ruolino di marcia di 15-13. L’ultima giornata ha portato la pesante sconfitta casalinga contro il Fenerbahce, ma l’Olimpia già in altre occasioni è stata brava a rialzarsi da situazioni difficili e sarebbe vitale farlo oggi, per restare pienamente in corsa anche per l’accesso immediato ai playoff. Nulla sarebbe compromesso anche con una sconfitta nella diretta Stella Rossa Milano, però ovviamente tutto si farebbe ben più in salita.

STELLA ROSSA MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

La diretta Stella Rossa Milano in tv sarà naturalmente garantita da Sky Sport, che è la casa dell’Eurolega, con la diretta streaming video invece pure su DAZN, oltre a Sky Go e Now Tv.

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO: QUANTO SARÀ DIFFICILE A BELGRADO?

Verso la diretta Stella Rossa Milano, proviamo subito a rispondere a una domanda. Tradizionalmente si dice che giocare a Belgrado sia molto difficile: è davvero così? C’è del vero, ma in maniera meno netta rispetto al passato: finora la Stella Rossa ha giocato tredici volte in casa, con un bilancio di otto vittorie e cinque pareggi. I serbi dunque sono saldamente oltre il 50%, ma espugnare il loro palazzetto non è così impossibile: inoltre la Stella Rossa arriva da due sconfitte consecutive, quindi questo per loro non è il momento migliore – anche se questo potrebbe non essere un vantaggio, perché sicuramente ci sarà una forte volontà di tornare a vincere.

Il problema potrebbe essere che nemmeno Milano è al meglio, come ha mostrato la debacle contro il Fenerbahce. In trasferta l’Olimpia è leggermente sotto il 50% (6-7), però l’ultimo viaggio portò un bel successo a Kaunas. Si era ancora prima della sosta per la Coppa Italia e poi le Nazionali, perché poi Milano ha giocato due partite consecutive in casa: si torna quindi a respirare l’aria delle affascinanti trasferte di Eurolega dopo oltre un mese, quale sarà l’atteso verdetto della diretta Stella Rossa Milano?