Diretta Stella Rossa Milano/ Streaming video tv: Olimpia, rialzati! (Eurolega)

Stella Rossa Milano, in diretta dalla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado con palla a due fissata alle ore 19.00 di questa sera, martedì 30 marzo 2021, è la partita della trentaduesima giornata della lunghissima stagione regolare di Eurolega, cioè la terzultima, che vedrà scendere in campo l’Olimpia Milano contro i padroni di casa serbi della Stella Rossa di Belgrado per cercare una vittoria che farebbe ripartire gli uomini di Ettore Messina dopo due sconfitte consecutive e blinderebbe la qualificazione ai playoff. La diretta di Stella Rossa Milano ci offrirà infatti uno scontro di grande importanza per l’Olimpia Milano nella classifica di Eurolega, con gli uomini di coach Ettore Messina che hanno un bilancio di 19-12 ma arrivano da due sconfitte consecutive, tra l’altro nette e meritate, contro la capolista Barcellona al Forum e poi in Spagna, in casa del Baskonia. Adesso bisogna ripartire per evitare di rimettere in discussione una qualificazione che sembrava di fatto già in tasca, anche per ottenere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff. Stella Rossa Milano potrebbe essere decisiva in tal senso: giocare a Belgrado non fa la solita impressione a porte chiuse e la Stella Rossa di quest’anno non è irresistibile (9-22): l’Olimpia saprà approfittarne?

La diretta tv di Stella Rossa Milano salvo variazioni di palinsesto non sarà trasmessa per gli abbonati su Eurosport 2: l’appuntamento sarà comunque garantito sulla piattaforma Eurosport Player, che sempre su abbonamento fornisce tutte le partite di Eurolega in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete invece per tutti le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche di giocatori e squadre, e naturalmente gli altri contenuti d’interesse legati alla competizione di basket.

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Stella Rossa Milano, abbiamo già evidenziato il fatto che si tratti di uno scontro potenzialmente decisivo per le sorti dell’Olimpia in questa edizione della Eurolega. Una vittoria sarebbe una ipoteca sulla qualificazione, una sconfitta invece rischierebbe di rimettere davvero tutto in discussione e potrebbe essere un colpo durissimo anche dal punto di vista psicologico per un’Olimpia Milano che nelle ultime due uscite non ha convinto. Le prestazioni contro Barcellona e Baskonia hanno avuto caratteristiche comuni: pochi punti segnati e passivi netti, per sconfitte dunque senza attenuanti. Sia chiaro: il cammino della Olimpia Milano in questa Eurolega resta globalmente molto positivo, ma rovinare tutto sul finale sarebbe davvero una sciagura. Come già accennato, la partita contro la Stella Rossa potrebbe essere l’occasione giusta per invertire il trend: i serbi sono penultimi in classifica, lontanissimi dalla lotta per la qualificazione. Giocano solo per l’onore, che però in un palazzetto vuoto, senza la spinta dei bollenti tifosi di casa, non potrà essere una motivazione pari a quella di Milano: l’Olimpia ha già fatto benissimo in trasferta in questa stagione, è ora di riannodare il filo con l’eccellente bilancio che Ettore Messina poteva ammirare fino a un paio di settimane fa.

