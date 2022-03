Diretta/ Stella Rossa Rangers streaming video tv: rimonta possibile? (Europa League)

DIRETTA STELLA ROSSA RANGERS: PADRONI DI CASA IN CERCA DELL’IMPRESA!

Stella Rossa Rangers, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 18.45 presso lo Stadion Rajko Mitic di Belgrado, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Assisteremo alla remuntada da sogno dei serbi oppure gli scozzesi strapperanno agilmente il pass per i quarti di finale? Non ci resta che scoprirlo…

La gara d’andata è terminata 3-0 in favore dei Rangers, Stella Rossa annientato sotto i colpi di Tavernier, Morelos e Balogun. Gara senza storia, dunque, anche se Dejan Stankovic può coltivare qualche rimpianto per il rigore sbagliato da Katai sul 2-0. I biancorossi hanno bisogno di una vittoria con ben quattro gol di scarto per assicurarsi i quarti di finale di Europa League, mentre con tre gol di scarto avrebbe la possibilità di portare il match ai tempi supplementari.

DIRETTA STELLA ROSSA RANGERS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove si può vedere in tv il match in diretta tra Stella Rossa e Rangers? La sfida degli ottavi di finale di Europa League, valida per gli ottavi, sarà visibile sia su Sky Sport che su Dazn. Entrambe detengono infatti i diritti della competizione. Il match si potrà seguire anche in streaming video su Sky Go, app, e su Dazn da smartphone o tablet, essendo l’applicazione fruibile anche da dispositivi mobili.

PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA RANGERS

Andiamo ora a conoscere le probabili formazioni della diretta Stella Rossa Rangers. Iniziamo con i padroni di casa: il tecnico Dejan Stankovic non potrà contare sull’apporto di Nikolic e Stanic. Biancorossi in campo con il 4-2-3-1: in porta Borjan, linea a quattro formata dall’italiano Piccini, Erakovic, Dragovic e Rodic. A centrocampo spazio a Srnic e Sanogo. Nel trio di trequartisti troviamo Katai, Kanga e Ivanic. In attacco, infine, il norvegese Omoijuanfo. Ora è il turno dei Rangers del tecnico olandese Gio van Bronckhorst: out per infortunio David, Hagi e Ofoborh, quest’ultimo ai box per problemi cardiaci. Scozzesi con il consueto 4-2-3-1: il leader McGregor tra i pali, davanti a lui Tavernier, Goldson, Balogun e Bassey. Jack e Lundstram in mezzo, con Aribo, Kamara e Kent a sostegno del messicano Morelos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Stella Rossa Rangers vedono la formazione di Dejan Stankovic con i favori del pronostico. Le principali agenzie di scommesse, infatti, propongono la vittoria della Stella Rossa ad una quota inferiore rispetto al pareggio e al successo esterno dei Rangers. Entriamo nel dettaglio grazie ai dati di Eurobet: l’1 è dato a 2,15, il pareggio è dato a 3,55, mentre il 2 è dato a 3,20. Sarà un confronto ricco di gol e di emozioni secondo i bookmakers: l’Over 2,5 è dato a 1,60, mentre l’Under 2,5 è dato a 2,20. Quote molto simili per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,55 e 2,30.

