Diretta Stella Rossa Virtus Bologna/ Streaming video tv: clima infuocato! (Eurolega)

DIRETTA STELLA ROSSA VIRTUS BOLOGNA: TRASFERTA COMPLICATISSIMA!

Stella Rossa Virtus Bologna, in diretta dalla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado, si gioca alle ore 18:00 di venerdì 2 dicembre: partita scintillante quella per la 11^ giornata di basket Eurolega 2022-2023. Le V nere arrivano da una doppia sconfitta maturata la scorsa settimana, ma con tanta frustrazione: il Panathinaikos si è preso il successo all’overtime con una bella rimonta e di fatto ha sbrigato la pratica sull’ultimo possesso, poi la Segafredo ha tenuto testa ai bicampioni dell’Anadolu Efes, rientrando in partita nel quarto periodo e sfiorando quella che sarebbe stata un’impresa importante per classifica e morale.

Il problema è che i dati “certi” parlano di zero punti raccolti, e dunque una corsa ai playoff che si è leggermente complicata; resta però che questa Virtus Bologna, che in campionato non ha ancora perso, ha dimostrato una volta di più di avere tutte le carte in regola per arrivare alla post season di Eurolega. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Stella Rossa Virtus Bologna, match che potrebbe essere cruciale; aspettando che a Belgrado si alzi la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere tra qualche ora sul parquet della Aleksandar Nikolic Hall.

DIRETTA STELLA ROSSA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Stella Rossa Virtus Bologna viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: anche in questa stagione Sky Sport manda in onda le migliori partite di Eurolega, a cominciare ovviamente da quelle delle due squadre italiane, e l’appuntamento sarà riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go. Possiamo inoltre ricordare la consultazione del sito ufficiale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati entrambi in tempo reale.

DIRETTA STELLA ROSSA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Stella Rossa Virtus Bologna le V nere ritrovano una vecchia conoscenza come Dusko Ivanovic: battuto in una finale di Eurolega che, scenario unico, prevedeva una serie al meglio delle cinque partite, il coach montenegrino si è seduto in corsa sulla panchina della Stella Rossa e ha immediatamente ribaltato lo scenario. I serbi erano 1-6 prima del suo avvento, poi hanno vinto le tre partite da lui allenate: non sono ancora in zona playoff ma ci possono arrivare, e riuscire a centrare la post season sarebbe chiaramente un traguardo straordinario se consideriamo che in epoca recente la Stella Rossa ha sempre faticato.

La Virtus Bologna però sa di potersela giocare anche alla Aleksandar Nikolic Hall: un ambiente tra i più caldi che si possano trovare in Eurolega, ma Sergio Scariolo ha a disposizione elementi che sanno bene di cosa si tratti a cominciare da Milos Teodosic, che deve farsi perdonare l’ultima espulsione (costata cara) e la cui partita sarà ovviamente speciale, vista la sua provenienza. Tra poche ore dunque saremo in campo per scoprire cosa succederà nella diretta di Stella Rossa Virtus Bologna, con la speranza ovvia che la Segafredo possa invertire la tendenza della scorsa settimana e si rimetta ampiamente in corsa anche in una Eurolega che si sta facendo parecchio interessante.











