DIRETTA STELLA ROSSA VIRTUS BOLOGNA: AMBIENTE CALDISSIMO!

Appuntamento alle ore 20:00 di mercoledì 26 marzo per la diretta Stella Rossa Virtus Bologna: è la 31^ giornata di basket Eurolega 2024-2025 e purtroppo alla Belgrade Arena non ci sono più stimoli per una Segafredo che, sconfitta anche dal Maccabi Tel Aviv, ha abbandonato da tempo le speranze di replicare la qualificazione ai play in avvenuta lo scorso anno. Una Virtus Bologna che ha iniziato da subito a faticare, ha poi vissuto le dimissioni di Luca Banchi e poi non si è più ripresa: il dato di 7 vittorie e 23 sconfitte la dice lunga sul cammino di una squadra che ha bisogno di ritrovare smalto in vista della volata playoff in campionato.

DIRETTA/ Trieste Virtus Bologna (risultato 85-78): ribaltone triestino! (basket A1, 22 marzo 2025)

Intanto questa sera incrocia la Stella Rossa in una sfida di grandi ex: non solo Milos Teodosic che ha incantato per tre stagioni con la maglia delle V nere, anche Dusko Ivanovic che è stato allenatore dei serbi e che ora dovrebbe proseguire l’avventura in Emilia anche senza lo scudetto sul petto. Occhio agli avversari di stasera, che oggi sarebbero qualificati ai playoff e stanno sorprendendo dopo stagioni anonime per non dire negative: la diretta Stella Rossa Virtus Bologna conta tantissimo per i padroni di casa e questo potrebbe fare la differenza, di fatto la Segafredo è già proiettata ai prossimi impegni di Serie A1.

Diretta/ Maccabi Tel Aviv Virtus Bologna (risultato 65-45) video streaming tv: dramma! (20 marzo 2025)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA STELLA ROSSA VIRTUS BOLOGNA

Per la diretta tv di Stella Rossa Virtus Bologna vi dovrete rivolgere come sempre alla televisione satellitare, con la diretta streaming video disponibile grazie all’applicazione Sky Go o alla piattaforma DAZN, sempre in abbonamento.

DIRETTA STELLA ROSSA VIRTUS BOLOGNA: CHE SHOW DEI SERBI

Ci stiamo avvicinando alla diretta Stella Rossa Virtus Bologna, come già detto la squadra serba è andata oltre le aspettative: roster solido e con qualità, questo è indubbio, ma negli ultimi anni si era visto un gruppo che non era mai riuscito a essere in corsa per i playoff e si trovava sempre nella metà bassa della classifica di Eurolega. Quest’anno le cose sono cambiate: addirittura, la scorsa settimana la Stella Rossa ha vinto sul campo dell’Olympiakos primo e già qualificato ai playoff, vero che i serbi arrivavano da tre sconfitte consecutive – tra cui quella interna contro Milano – ma il biglietto da visita è davvero ottimo.

DIRETTA/ Napoli Virtus Bologna (risultato finale 93-88): cade la capolista, super Pullen (basket A1 16 marzo)

Sa tutto questo la Virtus Bologna, che prende le ultime quattro giornate di Eurolega per quello che sono: partite che non contano alcunchè per il percorso europeo di questa stagione, ma nelle quali comunque la squadra ha bisogno di tirare fuori qualcosa in termini di orgoglio e carattere anche per prepararsi ai playoff di Serie A1, a tale proposito bisogna ricordare che sabato scorso la Virtus Bologna ha perso a Trieste e dunque anche in campionato sta iniziando a sentire un po’ di fatica e tensione. Vedremo come andrà stasera, siamo quasi pronti a dare la parola alla comunque interessante diretta Stella Rossa Virtus Bologna.