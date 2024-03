DIRETTA STELLA ROSSA VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: fattore campo dominante! (Eurolega, 22 marzo 2024)

DIRETTA STELLA ROSSA VIRTUS BOLOGNA: I TESTA A TESTA

Sono appena tre i precedenti della diretta di Stella Rossa Virtus Bologna nell’Eurolega moderna: naturalmente, stiamo parlando delle sfide che sono andate in scena nelle ultime due stagioni. Lo scenario è decisamente indicativo: finora ha sempre vinto la squadra di casa, questo significa che la Virtus Bologna è avanti 2-1 nella sfida diretta ma anche che nell’unico match disputato a Belgrado ha vinto la Stella Rossa. Era il dicembre 2022, ed eravamo alla Aleksandar Nikolic Hall: i serbi si erano imposti con il risultato di 83-74, nonostante la Segafredo avesse chiuso in vantaggio di 6 punti il primo quarto.

Nelle altre due gare come detto abbiamo avuto due successi per la Virtus Bologna: il primo, nel gennaio di un anno fa, abbastanza netto con il punteggio di 84-72 mentre lo scorso 20 ottobre la Stella Rossa ha lottato nella serata in cui Milos Teodosic è stato celebrato nel ritorno alla Segafredo Arena da avversario. Alla fine il match è terminato 85-79: vittoria importante per Luca Banchi che come già detto aveva iniziato benissimo la sua Eurolega, poi è arrivata la flessione ma i playoff restano ancora alla portata della Virtus Bologna, che dunque ha l’obbligo di qualificarsi tra le prime sei della classifica perché il play in può portare in dote brutte sorprese… (agg. di Claudio Franceschini)

STELLA ROSSA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Stella Rossa Virtus Bologna sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

A CASA DI TEODOSIC!

Stella Rossa Virtus Bologna, che sarà in diretta dalla Stark Arena di Belgrado alle ore 19:00 di venerdì 22 marzo, si gioca per la 31^ giornata di basket Eurolega 2023-2024. Sfida vitale per la Segafredo, che peraltro arriva dalla bruciante e inattesa sconfitta di Pesaro: le V nere hanno dovuto disputare un overtime e potrebbero accusare la fatica questa sera, ma si tratta di una partita da vincere contro una squadra che dovrebbe essere priva del grande ex Milos Teodosic (debitamente tributato alla Segafredo Arena) e che ormai è fuori da ogni discorso anche di play in, essendo entrata in crisi da qualche tempo.

La Virtus Bologna però non deve abbassare la guardia: dopo una prima parte di Eurolega straordinaria per intensità, risultati e capacità di riprendere situazioni complesse, la squadra di Luca Banchi è calata sentendo la fatica e la difficile gestione del doppio impegno, e sarebbe un peccato se dovesse perdere il playoff che pareva assolutamente alla portata. Vedremo allora cosa succederà nel corso della diretta di Stella Rossa Virtus Bologna, aspettando che arrivi i momento di giocare possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali portati in dote dalla serata della Stark Arena.

DIRETTA STELLA ROSSA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Stella Rossa Virtus Bologna è una partita che la Segafredo non può permettersi di perdere: come detto l’avversaria è fuori da ogni singolo contesto che riguarda la possibilità di procedere in Eurolega, e dunque affronterà questo match certamente con il desiderio di vincere, ma senza quel fuoco vivo addosso che potrebbe complicare le cose allo stesso modo di una Stark Arena che è tra i palazzetti più caldi in Europa. La Virtus Bologna deve innanzitutto lottare contro se stessa e le sue fatiche: a Pesaro ha perso una partita che in altri ambiti avrebbe anche dominato, ha ritrovato Ognjen Dobric ma ha Daniel Hackett acciaccato, in generale sta faticando.

Più volte Banchi ha “denunciato” il format di un’Eurolega che complica i pieni di gestione del gruppo e apre agli infortuni, si può essere d’accordo o meno ma certamente la Virtus Bologna che abbiamo visto nelle ultime settimane è una squadra stanca che ha bisogno di ritrovare la sua brillantezza, anche perché tra poco si entrerà nel momento decisivo della stagione e bisognerà farsi trovare pronti, nessuno regala nulla e la Segafredo lo sa bene, urge tornare a vincere anche per ritrovare la fiducia che potrà essere molto importante.











