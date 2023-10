DIRETTA STELLA ROSSA YOUNG BOYS/ Video streaming tv: ecco i 4 precedenti (Champions, 4 ottobre 2023)

DIRETTA STELLA ROSSA YOUNG BOYS: I TESTA A TESTA

Ci sono quattro precedenti nella diretta di Stella Rossa Young Boys: le due squadre non sono big del calcio europeo (i serbi lo sono stati, quando giocavano sotto la bandiera della Jugoslavia) ma si sono incrociate in quattro occasioni e sempre in Champions League, per i turni preliminari. Parliamo dunque di sfide andate in scena tra luglio e agosto, e a distanza di 15 anni: il turno lo ha sempre superato la Stella Rossa, che curiosamente a Berna ha sempre pareggiato 2-2 mentre a Belgrado ha una vittoria e una sconfitta. Nel 2004 aveva vinto 3-0 al ritorno, volando al terzo turno preliminare: avevano segnato Bojan Miladinovic, Milan Dudic e Nikola Zigic.

Poi nel 2019 Stella Rossa Young Boys era stato un playoff, dunque con vista diretta sul girone di Champions League: per l’appunto era finita 1-1 al Wankdorf, al Marakaná la regola del valore doppio sui gol in trasferta era ancora attiva e dunque ai serbi era bastato un 1-1. Tutto nel secondo tempo: la Stella Rossa si era portata in vantaggio con Aleksa Vukanovic, lo Young Boys a otto minuti dal 90’ aveva trovato il pareggio grazie all’autorete di El Fardou Ben ma non era riuscito nell’impresa di centrare il ribaltone. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STELLA ROSSA YOUNG BOYS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Stella Rossa Young Boys potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport 256 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

Stella Rossa Young Boys, in diretta mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 21.00 presso lo Stadion Rajko Mitić, il “Marakana” di Belgrado, sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Stella Rossa e Young Boys sono consapevoli che il loro obiettivo principale è la qualificazione all’Europa League, mirando al terzo posto nel girone. Con Manchester City e Lipsia nel gruppo, è realistico pensare in questo modo. Come previsto, entrambe le squadre hanno perso nella prima giornata.

Nonostante la Stella Rossa abbia chiuso il primo tempo in vantaggio in modo sorprendente contro i campioni d’Europa in carica, è stato il City a ribaltare meritatamente la partita nella ripresa. Gli svizzeri, dopo aver momentaneamente pareggiato contro il Lipsia, sono stati sconfitti in casa con il punteggio di 1-3. Durante l’intera partita, i tedeschi hanno dimostrato una netta superiorità, anche se hanno avuto qualche difficoltà nella finalizzazione. Il confronto tra serbi ed elvetici potrebbe dunque già indirizzare, alle spalle delle due favorite, la corsa al ripescaggio in Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA YOUNG BOYS

Le probabili formazioni della diretta Stella Rossa Young Boys, match che andrà in scena allo Stadion Rajko Mitić, il “Marakana” di Belgrado. Per la Stella Rossa, Barak Bakhar schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Glazer; Mijailovic, Dragovic, Djiga; Bukari, Hwang, Stamenic, Ivanic, Rodic; Krasso, Ndiaye. Risponderà lo Young Boys allenato da Raphael Wicky con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Racioppi; Janko, Camara, Amenda, Garcia; Lauper; Niasse, Males; Ugrinic; Nsame, Itten.

STELLA ROSSA YOUNG BOYS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Stella Rossa Young Boys, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria della Stella Rossa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dello Young Boys, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











