Diretta Stoccarda Novara/ Streaming video DAZN: Igor a caccia di riscatto

Stoccarda Novara, diretta dagli arbitri Gerothodoros e Szabo, è la partita di volley femminile in programma oggi, mercoledì 27 novembre 2019 alla Scharr Arena di Stoccarda: fischio d’inizio previsto alle ore 19.00. Dopo gli impegni in campionato ( e la delusione per la mancata vittoria della Supercoppa contro Conegliano) ecco che le azzurre di Barbolini tornando protagoniste nella Champions league: oggi con la diretta Stoccarda Novara infatti le piemontesi vivranno il secondo turno del girone C della prima manifestazione per club del continente e certo sono impazienti di trovare altri tre punti pure in terra tedesca. La sfida non sarà facile ma in generale tutte le avversarie nel gruppo sono temibili: pure però Novara è attesa al trionfo, come anche alla prossima qualificazione al tabellone finale della Champions league.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE STOCCARDA NOVARA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta Stoccarda Novara di questa sera, prevista alle ore 19.00 sarà visibile non in diretta tv ma in diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per la Champions league. Ricordiamo che sarà possibile collegarsi a Dazn tramite pc sul portale dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv, grazie all’app ufficiale DAZN.

DIRETTA STOCCARDA NOVARA: IL CONTESTO

Come riferito prima, per le azzurre la diretta Stoccarda Novara ha una grande importanza: oltre ai tre punti validi per il girone C, certo per le ragazze di Barbolini conterà oggi mettere in campo una buona prestazione, in un palazzetto che diventa rovente quando giocano le beniamine di casa. Ricordiamo bene che è cocente ancora la delusione per la sconfitta in Supercoppa contro Conegliano, e inoltre non dimentichiamo che Novara è di ritorno da un duro KO contro Monza nell’ultimo turno di campionato. Ecco perchè la formazione piemontese ha ben voglia di strappare i tre punti messi in palio con le tedesche, che ben temono la potenza delle nostre italiane. Anche perché Novara ha subito vinto anche nel primo turno di Champions league e rimane la prima indiziata alla prossima qualificazione.



