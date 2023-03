Diretta Stoccarda Novara/ Streaming video tv: l’andata dei quarti (Champions League)

DIRETTA STOCCARDA NOVARA: LA AGIL SOGNA!

Stoccarda Novara è in diretta dalla SCHARRena della città tedesca, alle ore 19:00 di martedì 14 marzo: si gioca per l’andata dei quarti di finale di volley Champions League 2022-2023. È arrivato il momento della verità per Novara che, eliminata clamorosamente al girone nella passata edizione, quest’anno vuole rifarsi: il biglietto di presentazione è eccellente, perché grazie al colpo contro il VakifBank è arrivato il primo posto nel girone così da evitare l’insidioso playoff, adesso però si gioca sulle due partite e bisognerà essere perfetti.

Novara in campionato è quarta: reduce dal ko di Conegliano, chiaramente giocherà i playoff ed è una squadra che può arrivare in finale anche senza il fattore campo, ma il cammino verso lo scudetto rimane insidioso con la sensazione che almeno nella dimensione di Serie A1 si sia perso qualcosa. Vedremo, ma la vera partita adesso si gioca qui: la diretta di Stoccarda Novara prende il via tra poche ore, adesso noi possiamo fare qualche considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dal match.

DIRETTA STOCCARDA NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Stoccarda Novara sarà trasmessa su Eurosport: l’appuntamento con la partita di volley Champions League sarà dunque riservato agli abbonati alla televisione satellitare, perché il canale è presente al numero 210 del decoder di Sky. In assenza di un televisore tutti i clienti dell’emittente potranno seguire questo match anche attraverso il servizio di diretta streaming video: l’applicazione Sky Go non comporta costi aggiuntivi e, inserendo i dati del proprio abbonamento, è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA STOCCARDA NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Stoccarda Novara possiamo dire che la squadra di casa giochi anche per la storia: l’unica tedesca in grado di vincere la Champions League di volley femminile resta lo Schweriner, ma stiamo parlando di 45 anni fa e la Germania era ancora divisa, tanto che quel club faceva parte della Repubblica Democratica. Da allora più nulla – e appunto nemmeno prima – difficilmente Stoccarda arriverà in fondo ma non si può mai dire, certo Novara dovrà stare molto attenta a non sottovalutare l’avversaria. La Agil la Champions League l’ha messa in bacheca nel 2019: non è dunque un’ossessione, ma sarebbe sicuramente un bel modo per ripristinare una superiorità nei confronti di certe rivali (Conegliano in primis, ma adesso anche Monza) che negli ultimi anni è scomparsa per la crescita delle altre realtà. Novara sa bene di partire favorita nella doppia sfida dei quarti di finale contro Stoccarda, ma sa anche che le partite iniziano dallo 0-0 e dunque noi staremo a vedere chi si prenderà la vittoria questa sera alla SCHARRena…











