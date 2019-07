Diretta Stoyanovskiy Krasilnikov-Rossi Carambula/ Streaming video tv: sfida complessa

Stoyanovskiy Krasilnikov-Rossi Carambula, in diretta dal Rothenbaum Stadium di Amburgo, è la sfida di beach volley maschile in programma oggi 6 luglio 2019: fischio d’inizio previsto oggi alle ore 11.45. Siamo giunti ai quarti di finale dei Mondiali di Beach volley di Amburgo 2019 e tra le miglior coppie al mondo vi sono anche i nostri azzurri: partiti con grande ritardo nel tabellone e come wild card, Rossi e Carambula sono riusciti ad arrivare fin qui nel tabellone della manifestazione iridata, a un passo dalle semifinali. Per raggiungerle però servirà superare la coppia Russa, che pure ha già registrato un incontro con la delegazione azzurra (Ranghieri Caminati) nella fase a girone: non sarà un incontro affatto semplice.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Stoyanovsiy Krasilinikov-Rossi Carambula non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA STOYANOVSKIY KRASILINIKOV-ROSSI CARAMBULA: IL CONTESTO

Come detto la diretta Stoyanovskiy Krasilinikov-Rossi Carambula non sarà un match facile per gli azzurri: dopo abbiamo già visto da vicino la coppia russa, numero 3 nel ranking mondiale Fivb, contro Ranghieri Caminati e per i nostri beniamini non è stata una aprite semplice. D’altra parte, giunti ormai ai quarti di finale dei Mondiali di Beach volley non ci si può aspettare avversari facili: inoltre il pronostico potrebbe non essere così a favore dei nostri avversari. Non scordiamo infatti che proprio Rossi e Carambula, a dispetto di stato di forma, ranking e piazzamento, sono riusciti ad accedere a questa parte del tabellone, grazie a match particolarmente avvincenti e intelligenti. Lo abbiamo visto poi già solo ieri nell’incontro dei sedicesimi di finale contro gli austriaci Seidl Waller, dove i nostri beniamini si sono trovati ancora una volta a dominare una sfida davvero brillante. Ci attendiamo uno spettacolo altrettanto avvincente anche questa mattina, dove però verranno messi in palio i pass per le semifinali.



