Diretta Strade Bianche 2021/ Streaming video Rai: chi vincerà a Siena?

DIRETTA STRADE BIANCHE 2021: INIZIA LA STAGIONE DEL GRANDE CICLISMO!

La diretta delle Strade Bianche 2021 apre la stagione del grande ciclismo: siamo all’inizio del mese di marzo e, dopo le anomalie dello scorso anno, sta infatti per entrare nel vivo il periodo della stagione ciclistica dedicato alle classiche più attese, tra le quali la Strade Bianche ormai ha trovato autorevole collocazione. Siamo “soltanto” alla quindicesima edizione della corsa, pochissime se si pensa alla tradizione più che centenaria ad esempio delle classiche Monumento, tuttavia la Strade Bianche è già entrata nel novero delle gare ciclistiche più ambite a livello mondiale grazie alle sue caratteristiche che ne fanno una sorta di mix tra la Parigi-Roubaix e il Giro delle Fiandre, grazie a ben undici tratti sterrati (per un totale di 63 km su 184 complessivi) con tantissime salitelle da affrontare, molto simili a quelli che in Belgio definiscono ‘muri’. Paragoni che servono a far capire il valore di una corsa che comunque ormai vive di luce propria e che è già ambitissima da tutti i campioni, con in più il fascino degli impareggiabili paesaggi della Toscana e dell’arrivo in Piazza del Campo a Siena. L’elenco dei partecipanti sarà ancora una volta illustre, c’è grandissimo desiderio di tornare a seguire le gesta dei campioni della bicicletta e la diretta delle Strade Bianche 2021 ci introduce nel migliore dei modi alla primavera del grande ciclismo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA STRADE BIANCHE 2021

Una gara da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo: l’appuntamento con la diretta tv della Strade Bianche 2021 sarà con un lungo collegamento fin dalle ore 13.35 su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando in chiaro, mentre per gli abbonati sarà possibile seguire la Strade Bianche pure su Eurosport. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo l’appuntamento con la diretta streaming video sul sito ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure per gli abbonati anche tramite Eurosport Player. Inoltre, ecco i contatti ufficiali della Strade Bianche sui social network: la pagina Facebook Strade Bianche e l’account Twitter @StradeBianche. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA STRADE BIANCHE 2021: PERCORSO E CARATTERISTICHE

Come abbiamo già accennato, la Strade Bianche 2021 misurerà 184 km, dunque sarà una corsa neanche così lunga ma certamente durissima. Attenzione agli orari: l’appuntamento con la diretta Strade Bianche sarà alle ore 11.40 per la partenza naturalmente da Siena, città dove sarà collocato anche lo spettacolare arrivo in Piazza del Campo, indicativamente attorno alle ore 16.30 dato che si torna agli orari più classici dopo il posticipo di un paio d’ore nell’edizione estiva 2020. Abbiamo già accennato alle caratteristiche salienti del percorso, che si snoderà fra gli straordinari paesaggi della Toscana, dove di pianura ce n’è ben poca. Saliscendi continui, brevi ma a volte con pendenze cattive, che alla lunga si faranno sentire anche perché spesso saranno su fondo sterrato, naturalmente grande caratteristica delle Strade Bianche. Il punto decisivo della corsa potrebbe essere lo sterrato di Monte Sante Marie, perché sarà già l’ottavo, perché è lungo ben 11,5 km, perché presenterà al suo interno alcuni strappi e perché al termine del settore all’arrivo mancheranno solamente 42,5 km, dunque potrebbero esserci gli attacchi decisivi. I migliori poi si giocheranno la vittoria nei successivi tratti non asfaltati, tutti molto vicini a Siena: Monteaperti (0,8 km ma con pendenze a doppia cifra), Colle Pinzuto (2,4 km fino al 15% di pendenza massima) e Le Tolfe (1,1 km con discesa seguita da uno strappo al 18%), o magari addirittura nelle strette stradine senesi verso l’arrivo a dir poco affascinante nella piazza più famosa della città. Prima di arrivare in Piazza del Campo, ai 500 metri dall’arrivo, in via Santa Caterina, si toccheranno infatti punte del 16%.

DIRETTA STRADE BIANCHE 2021: I PROTAGONISTI

I protagonisti più attesi nella diretta della Strade Bianche 2021 saranno davvero tanti, a cominciare naturalmente dai vincitori delle ultime due edizioni, cioè il francese Julian Alaphilippe, che si impose a marzo 2019 e due settimane dopo avrebbe fatto doppietta con la Milano-Sanremo, e il belga Wout Van Aert, che ha vinto la storica edizione estiva del 2020 e sette giorni più tardi svrebbe fatto anche lui doppietta con la Sanremo – ergo, grande attenzione in ottica Classicissima per chi vincerà oggi a Siena. Come se non bastasse, ecco che quest’anno parteciperà per la prima volta alle Strade Bianche l’olandese Mathieu Van der Poel, naturalmente anche lui tra i nomi di spicco in base alle sue caratteristiche tecniche. Altro nome di primissimo piano sarà il polacco Michal Kwiatkowski, già due volte vincitore della Strade Bianche, che avrà in squadra con sé anche Egan Bernal. La Strade Bianche 2021 infatti potrà vantare alla partenza anche gli ultimi due vincitori del Tour de France, cioè il colombiano di Ineos e naturalmente Tadej Pogacar, stella della UAE Team Emirates. L’elenco dei possibili protagonisti è lunghissimo: da Jakob Fuglsang a Joao Almeida, da Tim Wellens a Simon Yates, dal fresco vincitore del Trofeo Laigueglia Bauke Mollema fino agli inossidabili Greg Van Avermaet e Alejandro Valverde. Quanto agli italiani, almeno due nomi sono d’obbligo: Alberto Bettiol, vincitore del Giro delle Fiandre 2019, e Davide Ballerini che sabato scorso ha aperto la stagione delle classiche vincendo in Belgio la Omloop Het Nieuwsblad.



