Diretta Strade Bianche 2022/ Streaming video Rai: chi vincerà a Siena?

DIRETTA STRADE BIANCHE 2022: UN MIX TRA PARIGI-ROUBAIX E GIRO DELLE FIANDRE

La diretta delle Strade Bianche 2022 apre la stagione del grande ciclismo: siamo all’inizio del mese di marzo e quindi siamo pronti a vivere nelle prossime settimane le classiche più attese, tra le quali la Strade Bianche ormai ha trovato autorevole collocazione. Siamo “soltanto” alla sedicesima edizione della corsa, pochissime se si pensa alla tradizione più che centenaria delle classiche Monumento, tuttavia la Strade Bianche è già entrata nel novero delle gare ciclistiche più ambite a livello mondiale e sono davvero in tanti a desiderare di vincerla.

Il segreto della corsa toscana, che si rinnoverà anche nella Strade Bianche 2022, sta nelle sue caratteristiche che ne fanno una sorta di mix tra la Parigi-Roubaix e il Giro delle Fiandre, grazie a ben undici tratti sterrati (per un totale di 63 km su 184 complessivi) con tantissime salitelle da affrontare, molto simili a quelli che in Belgio definiscono ‘muri’. Paragoni che servono a far capire il valore di una corsa che comunque ormai vive di luce propria e che è già ambitissima da tutti i campioni, con in più il fascino degli impareggiabili paesaggi della Toscana e dell’arrivo in Piazza del Campo a Siena. L’elenco dei partecipanti sarà ancora una volta illustre per dare la caccia alla vittoria che un anno fa andò a un eccezionale Mathieu Van der Poel: l’attesa finalmente è finita, la diretta delle Strade Bianche 2022 ci introduce nel migliore dei modi alla primavera del grande ciclismo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA STRADE BIANCHE 2022

Una gara da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo: l’appuntamento con la diretta tv della Strade Bianche 2022 sarà con un lungo collegamento fin dalle ore 14.30 su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando in chiaro, per poi passare alle ore 15.15 su Rai Due, mentre per gli abbonati sarà possibile seguire la Strade Bianche pure su Eurosport. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo l’appuntamento con la diretta Strade Bianche 2022 in streaming video sul sito ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure per gli abbonati anche tramite Eurosport Player. Inoltre, ecco i contatti ufficiali della Strade Bianche sui social network: la pagina Facebook Strade Bianche e l’account Twitter @StradeBianche.

DIRETTA STRADE BIANCHE 2022: PERCORSO E CARATTERISTICHE

Come abbiamo già accennato, la Strade Bianche 2022 misurerà 184 km, dunque sarà una corsa neanche così lunga ma certamente durissima e affascinante fin dai primi chilometri. Attenzione agli orari: l’appuntamento con la diretta Strade Bianche sarà alle ore 11.45 per la partenza naturalmente da Siena, città dove sarà collocato anche lo spettacolare arrivo in Piazza del Campo, potremmo ipotizzare indicativamente attorno alle ore 16.30. Abbiamo già accennato alle caratteristiche salienti del percorso, che si snoderà fra gli straordinari paesaggi della Toscana, dove di pianura ce n’è ben poca. Saliscendi continui, brevi ma a volte con pendenze cattive, che alla lunga si faranno sentire anche perché spesso saranno su fondo sterrato, naturalmente grande caratteristica delle Strade Bianche.

Il punto decisivo della corsa potrebbe essere lo sterrato di Monte Sante Marie (non a caso dedicato a un certo Fabian Cancellara), perché sarà già l’ottavo, perché è lungo ben 11,5 km, perché presenterà al suo interno alcuni strappi e perché al termine del settore all’arrivo mancheranno solamente 42,5 km, dunque potrebbero esserci gli attacchi decisivi. I migliori poi si giocheranno la vittoria nei successivi tratti non asfaltati, tutti molto vicini a Siena: Monteaperti (soli 800 metri ma con pendenze a doppia cifra), Colle Pinzuto (2,4 km fino al 15% di pendenza massima) e Le Tolfe (1,1 km con discesa seguita da uno strappo al 18%). Il percorso è ormai ben noto e consolidato: se tutto questo non sarà sufficiente, il vincitore potrebbe essere deciso nelle strette stradine senesi verso l’arrivo nella piazza più famosa della città. Prima di arrivare in Piazza del Campo, ai 500 metri dall’arrivo, in via Santa Caterina, si toccheranno infatti punte del 16%.

DIRETTA STRADE BIANCHE 2022: I PROTAGONISTI

Quali saranno i protagonisti più attesi nella diretta della Strade Bianche 2022? Cominciamo a dire che alla corsa prenderanno parte 22 squadre di sette corridori ciascuna: 17 sui 18 UCI WorldTeams (l’unica assente sarà la Cofidis), più Alpecin-Fenix, Arkea-Samsic, Bardiani CSF Faizanè, Drone Hopper-Androni Giocattoli ed Eolo-Kometa. Purtroppo saranno assenti alcuni grandi nomi: il detentore Mathieu Van der Poel è infortunato, mentre sappiamo che Egan Bernal (terzo l’anno scorso a Siena) ha addirittura rischiato la vita in un incidente in Colombia. L’unico che ha scelto di non esserci è Wout Van Aert, che nel 2020 vinse l’anomala edizione estiva alla ripartenza dopo la pandemia. Meglio però pensare a chi ci sarà, a cominciare saranno davvero tanti, a cominciare dal francese Julian Alaphilippe, il campione del Mondo in carica che si impose a marzo 2019 e due settimane dopo avrebbe fatto doppietta con la Milano-Sanremo.

Ecco poi Tadej Pogacar, garanzia di spettacolo ogni volta che si attacca il numero alla schiena: lo sloveno nel 2022 ha già vinto l’UAE Tour, quanto al feeling con le grandi classiche basterebbe dire che l’anno scorso Pogacar ha vinto Liegi Bastogne Liegi e Giro di Lombardia, dunque andrà all’attacco anche alla Strade Bianche 2022. Molto adatto per caratteristiche tecniche avrebbe potuto essere il britannico Tom Pidcock: l’astro nascente, oro olimpico della mountain bike, doveva essere il capitano di Ineos Grenadiers ma si è arreso a un virus intestinale. Agli estremi opposti dal punto di vista dell’età citiamo l’eterno Alejandro Valverde, mentre fra gli italiani potremmo mettere in copertina Gianni Moscon, che dopo avere cullato l’impresa alla Parigi Roubaix dell’anno scorso potrebbe essere la nostra migliore speranza per vincere la Strade Bianche 2022.



