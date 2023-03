Diretta Strade Bianche 2023/ Streaming video Rai 2: chi vincerà a Siena?

DIRETTA STRADE BIANCHE 2023: SI APRE LA STAGIONE DEL GRANDE CICLISMO

La diretta della Strade Bianche 2023, oggi sabato 4 marzo, apre la stagione del grande ciclismo: all’inizio del mese di marzo siamo pronti a vivere nelle prossime settimane le classiche più attese, tra le quali ormai è entrata senza ombra di dubbio anche la Strade Bianche. Siamo “soltanto” alla diciassettesima edizione della corsa, praticamente nulla se si pensa alla tradizione più che centenaria delle classiche Monumento, tuttavia la Strade Bianche è già entrata nel novero delle gare ciclistiche più ambite a livello mondiale e sono davvero in tanti a desiderare di vincerla e l’albo d’oro è già nobilissimo – basterebbe pensare all’autentico capolavoro compiuto l’anno scorso da Tadej Pogacar, con oltre 50 km di fuga solitaria per arrivare a braccia alzate in Piazza del Campo a Siena.

Il segreto della corsa toscana, che si rinnoverà anche nella diretta Strade Bianche 2023, sta nelle sue caratteristiche che ne fanno una sorta di mix tra la Parigi-Roubaix e il Giro delle Fiandre, grazie a ben undici tratti sterrati (per un totale di 63 km su 184 complessivi) con tantissime salitelle da affrontare, molto simili a quelli che in Belgio definiscono ‘muri’. Paragoni che servono a far capire il valore di una corsa che comunque ormai vive di luce propria e che è già ambitissima da tutti i campioni, con in più il fascino degli impareggiabili paesaggi della Toscana e dell’arrivo in Piazza del Campo a Siena. L’elenco dei partecipanti sarà ancora una volta illustre per dare la caccia alla vittoria che nelle ultime quattro edizioni è andata a Julian Alaphilippe nel 2019, Wout Van Aert nella anomala edizione estiva del 2020, Mathieu Van der Poel nel 2021 e infine Tadej Pogacar: l’attesa finalmente è finita, la diretta delle Strade Bianche 2023 ci introduce nel migliore dei modi alla primavera del grande ciclismo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA STRADE BIANCHE 2023

Una gara da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo: l’appuntamento con la diretta tv della Strade Bianche 2023 sarà con un lungo collegamento fin dalle ore 14.00 su Rai Due, mentre per gli abbonati sarà possibile seguire la Strade Bianche pure su Eurosport. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo l’appuntamento con la diretta Strade Bianche 2023 in streaming video sul sito ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure per gli abbonati anche tramite Eurosport Player. Inoltre, ecco i contatti ufficiali della Strade Bianche sui social network: la pagina Facebook Strade Bianche e l’account Twitter @StradeBianche.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA STRADE BIANCHE 2023

DIRETTA STRADE BIANCHE 2023: PERCORSO E CARATTERISTICHE

Come abbiamo già accennato, la diretta della Strade Bianche 2023 misurerà 184 km, dunque sarà una corsa neanche così lunga ma certamente durissima e affascinante fin dai primi chilometri. Attenzione agli orari: l’appuntamento con la Strade Bianche sarà alle ore 11.45 per la partenza naturalmente da Siena, città dove sarà collocato anche lo spettacolare arrivo in Piazza del Campo, potremmo ipotizzare indicativamente attorno alle ore 16.30. Abbiamo già accennato alle caratteristiche salienti del percorso, che si snoderà fra gli straordinari paesaggi della Toscana, dove di pianura ce n’è ben poca. Saliscendi continui, brevi ma a volte con pendenze cattive, che alla lunga si faranno sentire anche perché spesso saranno su fondo sterrato, naturalmente grande caratteristica delle Strade Bianche.

Il punto decisivo della corsa potrebbe essere l’ottavo sterrato di Monte Sante Marie (dedicato a un certo Fabian Cancellara), perché è lungo ben 11,5 km, perché presenterà al suo interno alcuni strappi e perché al termine del settore all’arrivo mancheranno solamente 42,5 km, dunque potrebbero esserci gli attacchi decisivi. Il nome del vincitore potrebbe poi essere deciso nei successivi tratti non asfaltati, tutti molto vicini a Siena: Monteaperti (soli 800 metri ma con pendenze a doppia cifra), Colle Pinzuto (2,4 km fino al 15% di pendenza massima) e Le Tolfe (1,1 km con discesa seguita da uno strappo al 18%). Il percorso è ormai ben noto e consolidato: se tutto questo non sarà sufficiente, il vincitore della Strade Bianche 2023 potrebbe essere deciso nelle strette stradine senesi verso l’arrivo nella piazza più famosa della città. Prima di arrivare in Piazza del Campo, ai 500 metri dall’arrivo, in via Santa Caterina, si toccheranno infatti punte del 16%.bIn prima fila Alaphilippe e Van der Poel, considerate le assenze di Van Aert e Pogacar, ma la certezza è che a Siena trionferà un campione…

