DIRETTA STRADE BIANCHE 2025: SPETTACOLO A SIENA E DINTORNI!

Siena è pronta ad ospitare una delle corse più giovani nel mondo del ciclismo, che vive di tradizioni consolidate, ma che è già considerata praticamente alla pari delle classiche Monumento: finalmente è arrivato il giorno della diretta Strade Bianche 2025, che oggi sabato 8 marzo sancirà definitivamente l’inizio della stagione del grande ciclismo, con Tadej Pogacar subito sotto i riflettori. Lo sloveno campione di praticamente tutto l’anno scorso ha cominciato il 2025 vincendo l’UAE Tour e ci ha già regalato due autentici capolavori alla Strade Bianche, vincendo nel 2022 e poi anche nel 2024 con due attacchi solitari da lontanissimo, degni del ciclismo eroico di un tempo che alla base della nascita della corsa di Siena.

Non è quindi difficile identificare proprio in Tadej Pogacar l’uomo da battere nella diretta Strade Bianche 2025. Tra chi ci proverà, possiamo citare Thomas Pidcock, vincitore a Siena nel 2023 (ma in assenza dello sloveno), ma anche Michal Kwiatkowski, che vanta due successi nel 2014 e nel 2017, per cui condivide con Pogacar un obiettivo ulteriore. Per chi vince tre volte è infatti prevista l’intitolazione di un tratto di sterrato, come già successo con Fabian Cancellara. Da Maxim Van Gils a Marc Hirschi, da Ben Healy a Davide Formolo (secondo nel 2020) sono tanti i possibili outsider, ma di certo gli appassionati avranno un occhio speciale per Tadej Pogacar nella diretta Strade Bianche 2025.

STRADE BIANCHE 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Trovato l’accordo fra Rai e RCS, ci sarà la diretta Strade Bianche 2025 in tv su Rai 2, oltre che su Eurosport per gli abbonati. Rai Play si aggiunge quindi a Discovery + per la diretta Strade Bianche 2025 in streaming video.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI STRADE BIANCHE 2025

DIRETTA STRADE BIANCHE 2025: IL PERCORSO DELLA CLASSICA

Le caratteristiche del percorso per la diretta Strade Bianche 2025 sono naturalmente quelle ormai perfettamente note. Tratti in sterrato e ‘muri’, per cui il paragone è con la Parigi-Roubaix e ancora di più con il Giro delle Fiandre. C’è qualche piccola differenza rispetto all’anno scorso: il percorso misurerà 213 km (leggermente meno dei 215 del 2024), ma i chilometri in sterrato passeranno da 71,5 a 81,7, in particolare grazie all’aggiunta del settore di Serravalle di 9.3 km, che sarà il settimo sui 16 previsti, cioè subito prima di quelli particolarmente impegnativi di San Martino in Grania e soprattutto Monte Sante Marie, dove Tadej Pogacar ha attaccato in occasione di entrambi i suoi successi.

Quanto agli orari, ricordiamo che la partenza sarà naturalmente da Siena alle ore 11.25 mentre l’arrivo sarà in Piazza del Campo, ormai leggendario, con tutte le difficoltà del finale confermate, come gli sterrati di Colle Pinzuto e Le Tolfe, entrambi caratterizzati da strappi con pendenze micidiali e da ripetere due volte, ed infine la rampa di Santa Caterina quando saremo già all’interno dell’ultimo chilometro. Se il vincitore della diretta Strade Bianche 2025 non dovesse essere già noto in precedenza, saranno emozioni davvero fino agli ultimi metri…