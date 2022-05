Diretta Stramilano 2022/ Streaming video e tv: torna la mezza maratona (15 maggio)

DIRETTA STRAMILANO 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta della Stramilano 2022 ci farà compagnia oggi, Pè+àED\àty+è. La notizia è particolarmente importante perché, dopo due edizioni consecutive della corsa a Milano cancellate per la pandemia di Coronavirus, il capoluogo lombardo tornerà ad ospitare la sua celebre ed affascinante mezza maratona che scatterà alle ore 10.00 presso il Castello Sforzesco, sede di prestigio anche per l’arrivo. Abbiamo detto mezza maratona: la Stramilano 2022 per quanto riguarda l’evento agonistico – ufficialmente Stramilano Half Marathon – infatti sarà sulla distanza di 21,097 chilometri, vale a dire appunto esattamente la metà di una maratona.

DIRETTA/ Gianmarco Tamberi 7° nel salto in alto a Doha con 2.20, Diamond League 2022

La diretta della Stramilano 2022 coinvolgerà migliaia di atleti professionisti e appassionati, ma ci sono anche un paio di alternative: alle ore 8.30 già comincerà la Stramilano 10 Km, corsa non competitiva aperta a tutti, mentre alle ore 9.30 partirà la Stramilanina per i bambini, dove i protagonisti saranno i più piccoli, che attraverseranno insieme ai loro accompagnatori il centro storico di Milano per 5 Km. Da notare che per questi due eventi di contorno la partenza sarà invece in Piazza Duomo.

DIRETTA/ Filippo Tortu 7° nei 200 metri a Doha, vince Lyles! Diamond League 2022

DIRETTA STRAMILANO 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Dobbiamo sottolineare che non sarà prevista una diretta tv della Stramilano 2022, per la quale infatti dovremo accontentarci solamente una differita che da palinsesto è in programma alle ore 15.00 in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Questa differita sarà disponibile anche in streaming video su Rai Play, ma naturalmente sempre in orario pomeridiano.

DIRETTA STRAMILANO 2022: IL PERCORSO

A proposito del percorso, la diretta della Stramiliano 2022 naturalmente permetterà di apprezzare i punti storici della città lombarda. Come abbiamo già detto, si tratta di un circuito: partenza e arrivo coincidono (in piazza Castello), poi si percorrerà una sorta di anello che segue la linea dei bastioni. Dal Castello Sforzesco si passa ad esempio per i bastioni di Porta Nuova fino a toccare Porta Venezia, da qui più a Sud fino in piazza Medaglie d’Oro. Da qui si risale in particolare percorrendo viale Papiniano e andando verso Nord fino a imboccare corso Sempione per tornare verso il Castello Sforzesco e il traguardo. In realtà coinvolgeranno ancorati più il centro storico le due corse non competitive di 10 e 5 km, entrambe con partenza in piazza Duomo e arrivo all’Arena Civica.

Diretta/ Diamond League Doha 2022 streaming video Rai: via alle gare!

© RIPRODUZIONE RISERVATA