DIRETTA STRAMILANO 2025: LA CLASSICA MEZZA MARATONA!

La diretta Stramilano 2025 è un appuntamento storico per il capoluogo meneghino, che si rinnoverà oggi domenica 23 marzo in occasione dell’edizione numero 52 della mezza maratona di Milano, che ha preso il nome da una canzone del 1929 che ritrovò popolarità negli anni Sessanta, quindi poco prima della nascita della manifestazione sportiva, ideata da Renato Cepparo nel 1972 e che di recente ha visto affiancarsi anche la cosiddetta Stramilano Sottozero, cioè un’edizione invernale. Va precisato che la mezza maratona agonistica è nata invece nel 1976, per cui nell’albo d’oro si parte dalla quinta edizione.

In campo maschile l’ultima vittoria italiana risale addirittura al 2002 con Rachid Berradi, poi è iniziato il totale dominio dell’Africa, ma faremmo meglio a dire del Kenya (che d’altronde aveva già monopolizzato gli anni Novanta grazie soprattutto a Paul Tergat), che ha vinto 18 delle ultime 19 edizioni, con Antony Kimitai che è il campione uscente e il record che è ancora il 59’12” fatto registrare da James Mwangi Wangari nel 2016. Tra le donne il quadro è già più variegato, compresi i successi italiani di Valeria Straneo nel 2012 e Giovanna Epis nel 2022, mentre in vista della diretta Stramilano 2025 possiamo ricordare che l’anno scorso vinse l’etiope Anchinalu Dessie.

STRAMILANO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta Stramilano 2025 in tv sarà dalle ore 8.15 su Telelombardia, anche se evidentemente solo nelle zone coperte da questa emittente. Per il resto, non siamo al momento in grado di indicarvi altri riferimenti, pure per la diretta streaming video.

DIRETTA STRAMILANO 2025: GLI ORARI E IL PERCORSO

Per presentare al meglio la diretta Stramilano 2025, dobbiamo innanzitutto festeggiare il record di iscritti, che già da qualche giorno hanno superato quota 9.000 per quanto riguarda proprio la mezza maratona, la cui partenza è fissata da Piazza Castello alle ore 8.30, ma ricordiamo che esistono pure due corse più brevi, rispettivamente di 10 e 5 km, per le quali la partenza sarà invece da Piazza Duomo, con la 10 km che prenderà il via alle ore 9.30 e la 5 km alle ore 10.00, per dare a tutti la possibilità di trovare la corsa più adatta alle proprie condizioni fisiche.

Adesso però ci concentriamo sull’evento agonistico, allora la diretta Stramilano 2025 lungo i suoi 21,097 km della mezza maratona seguirà un percorso che compirà un anello attorno al centro storico di poco più di 10 km, che vedrà il giro di boa in Piazza Michelangelo Buonarroti, dove si tornerà indietro per affrontare di fatto in senso opposto le strade già percorse “all’andata”, per giungere all’arrivo che sarà anch’esso davanti al Castello Sforzesco. Maggiormente nel cuore della città saranno la 5 e la 10 km, dal Duomo all’Arco della Pace.