Diretta streaming RDS Summer Festival, l'evento disponibile su Sky Uno e su Now

Grande appuntamento con la musica sul piccolo schermo, la diretta streaming RDS Summer Festival regalerà una serata speciale al pubblico e agli appassionati di musica. Una prima serata che offrirà ai telespettatori un concerto ricco di musica, con tutti i brani del momento e gli artisti più amati. Ne vedremo delle belle, l’RDS Summer Festival sarà visibile su Sky Uno e NOW questa sera dalle 21.15, così anche la puntata prevista settimana prossima.

A commentare la serata saranno alcune delle voci storiche della trasmissione, come Rossella Brescia, Ciccio, BAZ, Claudio Guerrini, Roberta Lanfranchi, Leo Di Bello, Petra Loreggian, che solitamente tengono compagni agli ascoltatori ogni mattina via radio. La serata alternerà momento di musica a retroscena e dietro le quinte direttamente dal backstage, insomma, ne vedremo delle belle e anche il cast promette scintille, visto che sul palco sono attesi grandi nomi, da Achille Lauro a Clara, passando per Francesco Gabbani, Noemi, i Negramaro e i Bnkr44. Insomma, una serata in grado di accontentare tutti i palati.

Diretta streaming RDS Summer Festival, gli ospiti della prima serata

Questa sera sabato 19 luglio 2025 troveremo in onda la diretta streaming RDS Summer Festival, con tanti cantanti e volti noti della musica italiana pronti a intrattenere i telespettatori su Sky Uno e in streaming su NOW, l’internet tv di Sky.

Oltre agli artisti già citati all’evento musicale tra i più attesi dell’anno troveremo anche Carl Brave, Irama, Gaia, Sarah Toscano, Tananai, Sangiovanni e I The Kolors, un evento davvero imperdibile che fa seguito alla scorsa edizione e che potranno gustarsi anche tutti coloro che non saranno comodamente seduti sul divano ma avranno a disposizione smartphone e tablet, grazie all’app NOW, segreti della tecnologia che ci offre molteplici possibilità di gustarci ogni genere di evento anche in streaming.

