Diretta streaming video Messa Festa dell’Assunta 15 agosto/ Live da Cascia, Padova e…

Quest’oggi, domenica 15 agosto 2021, non si celebra unicamente il Ferragosto, giorno tradizionalmente più caldo dell’anno, bensì anche e soprattutto la Festa dell’Assunta, che ricorda l’assunzione della Beata Vergine Maria nel Regno dei Cieli. Un momento di grande intensità emotiva per tutti i fedeli cristiani, che quest’anno, complici le criticità ancora connesse al Coronavirus e alla sua variante Delta, potranno seguire in diretta streaming video sul web la Santa Messa in programma in numerose chiese d’Italia, a cominciare da quella in programma alle 17.30 sul canale YouTube del Monastero di Santa Rita da Cascia.

Invece, dal Santuario Beata Vergine Madre delle Genti a Strà, diocesi di Piacenza-Bobbio, saranno trasmessi in diretta il Rosario e, a seguire, la Santa Messa delle 17.30. Lo streaming sarà disponibile sulla pagina Facebook “Santuario di Strà della Beata Vergine Madre delle Genti”, sul portale del Santuario (www.madredellegenti.org) e su YouTube. Alle 18, invece, streaming dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova sul sito https://www.santantonio.org/it/live-streaming. Infine, alle 19, Messa in diretta dal Santuario di Nostra Signora di Fatima in San Vittorino (Roma), su Tv 2000.

SANTA MESSA FESTA DELL’ASSUNTA: LE PAROLE DEL PAPA

Per giungere spiritualmente preparati alla Santa Messa, a prescindere da quella che deciderete di seguire, vi riportiamo un breve estratto del discorso pronunciato in data odierna da Papa Francesco sulla Beata Vergine Maria prima dell’Angelus. “È l’umiltà il segreto di Maria. È l’umiltà che ha attirato lo sguardo di Dio su di lei. L’occhio umano ricerca sempre la grandezza e si lascia abbagliare da ciò che è appariscente. Dio, invece, non guarda l’apparenza, Dio guarda il cuore ed è incantato dall’umiltà: l’umiltà del cuore incanta Dio. Oggi, guardando a Maria assunta, possiamo dire che l’umiltà è la via che porta in Cielo. La parola ‘umiltà’ deriva dal termine latino ‘humus’, che significa ‘terra’. È paradossale: per arrivare in alto, in Cielo, bisogna restare bassi, come la terra!”.

E, ancora: “Maria, nella sua piccolezza, conquista i cieli per prima. Il segreto del suo successo sta proprio nel riconoscersi piccola, nel riconoscersi bisognosa. Con Dio, solo chi si riconosce un nulla è in grado di ricevere il tutto. Solo chi si svuota di sé viene riempito da Lui. E Maria è la ‘piena di grazia’ proprio per la sua umiltà”. Affermazioni che invitano alla riflessione e allargano decisamente il cuore di tutti i fedeli.





