Diretta/ Sturm Graz Feyenoord streaming video tv: sfida decisiva (Europa League)

DIRETTA STURM GRAZ FEYENOORD: OLANDESI FAVORITI!

Sturm Graz Feyenoord, in diretta giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadion Graz-Liebenau di Graz, sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Le due squadre sono a quota 5 punti nel gruppo F, esattamente come Lazio e Midtjylland: il gruppo più equilibrato del torneo riserverà grandi sorprese da qui alla fine della fase a gironi.

DIRETTA/ Feyenoord Midtjylland (risultato finale 2-2): Sviatchenko trova il pari!

Lo Sturm Graz arriva a questo appuntamento dal pareggio per 2-2 ottenuto sul campo della Lazio di Maurizio Sarri. Anche il Feyenoord è reduce da un pareggio, sempre per 2-2, contro i danesi del Midtjylland. Sfida ad alta tensione in terra austriaca, ne vedremo delle belle.

STURM GRAZ FEYENOORD STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Sturm Graz Feyenoord sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Sturm Graz Feyenoord, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

Diretta/ Midtjylland Feyenoord (risultato finale 2-2): rimonta dei padroni di casa

PROBABILI FORMAZIONI STURM GRAZ FEYENOORD

Qualche dubbio da sciogliere per i due allenatori, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Sturm Graz Feyenoord. Partiamo dalla compagine austriaca, in campo con il 4-3-1-2: Siebenhandl, Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich, Dante, Hierlander, Gorenc Stankovic, Prass, Kiteishvili, Ajeti, Emegha. Passiamo adesso al team di Rotterdam, schierato con il 4-3-3: Bijlow, Pedersen, Trauner, Hancko, Lopez, Geertruida, Kokcu, Timber, Jahanbakhsh, Gimenez, Szymanski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a conoscere le quote per le scommesse della diretta Sturm Graz. I bookmakers vedono favorita la formazione olandese, prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria dello Sturm Graz è a 3,40, il pareggio è quotato 3,75, mentre la vittoria del Feyenoord è a 2,00. Secondo gli esperti sarà una gara ricca di reti: Over 2,5 a 1,65 e Under 2,5 a 2,10. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,60 e 2,20.

Diretta/ Feyenoord Sturm Graz (risultato finale 6-0): Gimenez-Idrissi!

© RIPRODUZIONE RISERVATA