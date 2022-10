Diretta/ Sturm Graz Lazio streaming video tv: per il riscatto (Europa League)

DIRETTA STURM GRAZ LAZIO: SARRI VUOLE LA RIVINCITA IN EUROPA!

Sturm Graz Lazio, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 18.45 presso la Merkur-Arena di Graz, sarà una sfida valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Europa League. Lazio in campo per il riscatto dopo il tracollo in Danimarca contro il Midtjylland. In campionato la risposta al 5-1 subito a Herning è stata perentoria con i biancazzurri che hanno calato il poker a cavallo della sosta sia a Cremona sia all’Olimpico contro lo Spezia ma solo una vittoria in Austria rilancerebbe gli uomini di Sarri in chiave primo posto.

Lo Sturm Graz arriva all’appuntamento dopo un tracollo sul campo del Feyenoord, 6-0 dopo la vittoria all’esordio di misura in casa contro il Midtjylland. Nella Bundesliga austriaca lo Sturm ha battuto 0-3 l’Austria Vienna in trasferta e mantiene la scia del Salisburgo capolista a 2 punti di distanza dal primo posto: questa sfida potrebbe essere già decisiva nel girone di Europa League considerando che al momento tutte e 4 le squadre del girone sono appaiate a quota 3 punti.

STURM GRAZ LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sturm Graz Lazio sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder (Sky Sport Uno canale 201 e anche sul canale 252) per assistere alla partita di Europa League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di DAZN, che trasmette a sua volta l’Europa League 2022/23.

PROBABILI FORMAZIONI STURM GRAZ LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Sturm Graz Lazio, match che andrà in scena alla Merkur-Arena di Graz. Per lo Sturm Graz, Christian Ilzer schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Siebenhandl; Gazibegovic, Wuthric, Borkovic, Dante; Horvat, Gorecn Stankovic, Horvat; Boving; Sarkaria, Emegha. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Lazzari, Mario Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

STURM GRAZ LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sturm Graz Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Midtjylland con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Feyenoord, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.











