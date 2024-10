DIRETTA STURM GRAZ SPORTING, PRIMO PUNTO AUSTRIACO?

Da una parte chi ancora non ha vinto, dall’altra chi non ha ancora mai perso da metà agosto: la diretta Sturm Graz Sporting, in programma martedì 22 ottobre 2024 alle ore 21:00, potrà essere l’ultima spiaggia per gli austriaci. I bianconeri come detto sono reduci da due ko ovvero 2-1 con il Brest e 1-0 contro il Club Brugge. L’ostacolo portoghese diventa quasi obbligatorio se si vuole sperare dato che nelle prossime giornate ci saranno squadra come Borussia Dortmund, Atalanta e Lipsia.

DIRETTA/ Sturm Graz Bruges (risultato finale 0-1): la decide Tzolis! (Champions, 2 ottobre 2024)

Lo Sporting invece ha battuto il Lille per 2-0 con i gol di Gyokeres e Debast mentre contro il PSV c’è stato un pareggio in terra olandese: 1-1 con gol di Schouten e Braganca. Con lo Strum può essere fondamentale poiché le prossime due saranno con Manchester City e Arsenal.

DIRETTA STURM GRAZ SPORTING, COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E TV

Se volete vedere in tv la diretta Sturm Graz Sporting dovete essere obbligatoriamente abbonati a Sky, casa della Champions League. Lo stesso riguarda la diretta streaming Sturm Graz Sporting che dunque di conseguenza sarà su Sky Go scaricabile su smartphone, tablet e computer.

Diretta/ Psv Sporting Lisbona (risultato finale 1-1): Braganca in gol dalla panchina! (1 ottobre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI STURM GRAZ SPORTING

Siamo arrivati ad analizzare le probabili formazioni della diretta Sturm Graz Sporting. Gli austriaci si schiereranno con il modulo 4-3-1-2 con Scherpen in porta e il quartetto Gazibegovic, Aiwu, Geyrhofer e Lavalee in difesa. A centrocampo ci saranno Yalcouye, Chukwuani e Kiteishvili con Boving dietro a Biereth e Jatta.

Lo Sporting invece scenderà con l’assetto tattico 3-4-3. Tra i pali Kovacevic, difeso da Bruno Ramos, Debast e Gonçalo Inácio a chiudere la retroguardia. Agiranno da esterni Esgaio e Santos mentre Braganca e Hjulmand presiederanno in mediana. Davanti Quenda, Gyokeres e Trincao.

Video Brest Sturm Graz (2-1)/ Gol e highlights: ci pensa Sima! (Champions League 19 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE STURM GRAZ SPORTING

Infine ecco il consueto appuntamento con le quote per le scommesse Sturm Graz Sporting. I biancoverdi sono favoritissimi ovvero a 1.36 mentre i bianconeri d’Austria sono dati a otto volte la posta in palio. Il segno X del pareggio è dato a 5.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato 1.50 con l’Under alla stessa soglia a 2.63. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.70 e 2.05,