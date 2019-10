Diretta Sudafrica Italia/ Streaming video Rai: azzurri per l’impresa (Mondiali Rugby)

Sudafrica Italia, in diretta dal Shizuoka Stadium Ecopa, è la partita di rugby in programma oggi venerdi 4 ottobre e valida per la la terza giornata del girone B dei mondiali di Rugby 2019, in corso in Giappone: fischio d’inizio previsto per le ore 11,45 (fuso orario italiano). Dopo aver traballato e superato la Namibia all’esordio e superato dopo un ottimo match il Canada, si fa dunque sul serio nella manifestazione iridata per la formazione di Conor O’Shea. Quest’oggi in Giappone, gli azzurri infatti avranno di fronte uno dei primi indiziati al titolo iridato in questa edizione nipponica dei Mondiali, ovvero gli Springboks di Erasmus: sarà dunque un vero banco di prova per i nostri beniamini, che certo saranno in campo contro i favori del pronostico.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudafrica Italia, partita per i Mondiali rugby 2019 è sulla televisione di stato e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: per seguire questa sfida della nostra nazionale dovrete andare su Rai Due – disponibile anche in alta definizione – con la consueta possibilità di visitare il video www.raiplay.it per il servizio di diretta streaming video, dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUDAFRICA ITALIA: IL CONTESTO

La tradizione come pure i trofei e il valore delle due nazionali ci fanno subito capire che nella diretta tra Sudafrica e Italia, il favore del pronostico è tutto per la compagine degli Springboks e che pure forti del titolo dell’ultimo The Rugby Championship, rimangono ben in lizza anche per il trofeo iridato. Pure se controlliamo la classifica del girone B alla vigilia di questo terzo turno, troviamo un’immagine ben differente. Stando infatti ai primi risultati raccolti a questi Mondiali di rugby 2019 in Giappone, la squadra del ct O’Shea è in vetta alla graduatoria a pieni punti (10 comprensivi di bonus), grazie al successo ottenuto prima con la Namibia e poi alla vittoria maturata per 48-7 contro il Canada. Invece il Sudafrica staziona alla terza piazza con 5 punti, avendo messo a segno solo la vittoria per 57-3 con la Namibia. Va però anche detto che la sconfitta che gli Springboks è arrivata contro la Nuova Zelanda, campione del mondo in carica, col risultato di 23-13. Ecco quindi che per avvicinarci con il giusto approccio alla diretta Sudafrica Italia è fondamentale analizzare bene in contesto. Ora però non ci resta che dare la parola al campo: che accadrà sull’erba nipponica?.



