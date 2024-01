DIRETTA/ Sudafrica Namibia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (CAF, 21 gennaio 2024)

DIRETTA SUDAFRICA NAMIBIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta di Sudafrica Namibia adesso sta davvero per cominciare, naturalmente questa sfida è resa più intrigante dai tanti intrecci fra queste due Nazioni, anche dal punto di vista storico e politico. Vicende che spesso sono andate ben oltre il calcio o lo sport in generale: sicuramente parlando di Sudafrica e Namibia viene in mente il rugby prima del calcio, perché gli Springboks sono evidentemente una super potenza della palla ovale, con quattro Mondiali in bacheca compresi gli ultimi due, tuttavia la Namibia è senza ombra di dubbio la seconda migliore Nazionale africana.

Lo dimostra la partecipazione alle ultime sette Coppe del Mondo consecutive, pur senza mai andare oltre il girone della prima fase. Anche nel calcio i numeri del Sudafrica sarebbero decisamente migliori, ma sappiamo che questa Coppa d’Africa è iniziata con una sconfitta per i Bafana Bafana e invece una vittoria per i Guerrieri coraggiosi namibiani. Motivo in più per rendere intrigante questa partita così significativa sotto molti punti di vista, cediamo allora adesso la parola alla diretta di Sudafrica Namibia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUDAFRICA NAMIBIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Sudafrica Namibia sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

SUDAFRICA NAMIBIA: PARTITA INCERTA!

Sudafrica Namibia, in diretta domenica 21 gennaio 2024 alle ore 21.00 presso l’Amadou Gon Coulibaly Stadium di Korhogo, sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. Deon Hotto ha scritto una pagina importante nella storia calcistica della Namibia, segnando con un colpo di testa all’88’ il gol decisivo che ha portato la sua nazionale a ottenere la prima vittoria nella Coppa d’Africa, superando di misura la Tunisia. I Guerrieri Coraggiosi si trovano così sorprendentemente in testa al Gruppo E, insieme al Mali, che ha confermato le previsioni battendo il Sudafrica per 2-0 con le reti di Traoré e Sinayoko in sei minuti.

I Bafana Bafana, oltre a occupare l’ultima posizione nel girone, devono affrontare anche la preoccupazione di un attacco che non segna da tre partite. Un secondo successo, anche se impegnativo da immaginare, potrebbe aprire la strada agli uomini di Collin Benjamin per gli ottavi di finale. Anche un pareggio rappresenterebbe comunque un passo avanti, forse decisivo, per ottenere un posto tra le migliori terze. Nel frattempo, la nazionale di Hugo Broos ha urgente bisogno di una reazione dopo la sconfitta sul Mali se vuole evitare un precoce addio al torneo.

PROBABILI FORMAZIONI SUDAFRICA NAMIBIA

Le probabili formazioni della diretta Sudafrica Namibia, match che andrà in scena all’Amadou Gon Coulibaly Stadium di Korhogo. Per il Sudafrica, Hugo Broos schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mothwa; Mudau, Xulu, Sibisi, Modiba; Mokoena, Sithole; Lepasa, Zwane, Tau; Mayambela. Risponderà la Namibia allenata da Sebastien Desabre con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Kazupa, Nyambe, Amutenya, Haukongo, Hanamub, Petrus, Limbondi, Shitembi, Tjiueza, Hotto, Shalulile.

SUDAFRICA NAMIBIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudafrica Namibia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria del Sudafrica con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Namibia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











