DIRETTA/ Sudafrica RD Congo video streaming tv: la storia “vota” Bafana Bafana (CAF, 10 febbraio 2024)

DIRETTA SUDAFRICA RD CONGO: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Sudafrica RD Congo, possiamo notare che questa partita vanta solamente cinque precedenti nella storia, con un bilancio di ben tre vittorie per il Sudafrica a fronte di un pareggio e una vittoria per la Repubblica Democratica del Congo. La prima sfida è anche la più importante, perché Sudafrica e Congo si affrontarono per la prima volta mercoledì 25 febbraio 1998, nella semifinale di quella edizione della Coppa d’Africa e vittoria per 2-1 ai tempi supplementari per i Bafana Bafana.

Le due Nazionali si affrontarono anche nella Coppa d’Africa 2000, ma nei gironi, con vittoria sudafricana per 1-0, poi furono nello stesso girone delle qualificazioni per i Mondiali 2006 e qui i risultati sono più favorevoli al Congo, con vittoria casalinga per 1-0 all’andata e pareggio per 2-2 al ritorno in Sudafrica. Poi più nulla per moltissimi anni, fino all’amichevole giocata il 12 settembre 2023, quindi circa cinque mesi fa, con vittoria del Sudafrica per 1-0 grazie al gol segnato da Lyle Foster al 25’ minuto di gioco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUDAFRICA RD CONGO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Sudafrica RD Congo sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

LA PRESENTAZIONE

Sudafrica RD Congo, in diretta sabato 10 febbraio 2024 alle ore 21.00 presso lo Stade Félix Houphouët-Boigny di Abidjan, sarà una sfida valida per la finale per il 3° posto della Coppa d’Africa. La Coppa d’Africa 2024 sta giungendo alla sua conclusione, con le ultime due partite in programma per mettere fine a questa edizione del torneo. Mentre Nigeria e Costa d’Avorio si preparano a contendersi il trofeo, Sudafrica e Repubblica Democratica del Congo si trovano ad aspirare al terzo posto nella classifica finale.

Entrambe le squadre si scontreranno nella “finalina” dopo aver subito ovviamente sconfitte nelle rispettive semifinali: il Sudafrica è stato sconfitto ai rigori da Osimhen e compagni, mentre la Repubblica Democratica del Congo è stata battuta 1-0 dai padroni di casa ivoriani. Particolarmente emozionante il ko dei Bafana Bafana, che avevano subito al 90′ il 2-0 poi annullato dal VAR per la concessione di un rigore a favore. Trasformato, ma dagli undici metri il Sudafrica è stato comunque costretto a cedere il passo.

PROBABILI FORMAZIONI SUDAFRICA RD CONGO

Le probabili formazioni della diretta Sudafrica RD Congo, match che andrà in scena allo Stade Félix Houphouët-Boigny. Per il Sudafrica, Hugo Broos schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Williams; Mudau, Kekana, Mvala, Modiba; Morena, Mokoena, Sithole, Tau; Zwane, Makgopa. Risponderà la Repubblica Democratica del Congo allenata da Sébastien Desabre con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mpasi-Nzau; Kalulu, Mbemba, Baka, Masuaku; Picke, Moutoussamy, Wissa; Elia, Bakambu, Kakuta.

SUDAFRICA RD CONGO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudafrica RD Congo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria del Sudafrica con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Repubblica Democratica del Congo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











