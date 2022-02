Diretta Sudtirol Albinoleffe/ Streaming video tv: tirolesi lanciati (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL ALBINOLEFFE: PADRONI DI CASA LANCIATI

Sudtirol Albinoleffe, in diretta martedì 1 febbraio alle ore 18:00 dallo stadio Druso di Bolzano, è valida per il recupero della ventunesima giornata del Girone A di Serie C, rimandata a causa del Covid. I tirolesi sono reduci dal brillante successo casalingo conseguito contro il Legnago Salus, gara terminata con il punteggio di 2-0. La squadra allenata da Ivan Javorcic è al comando della classifica con 53 punti, 5 in più rispetto al Padova e con una partita in meno disputata.

Diretta/ Sudtirol Legnago Salus (risultato finale 2-0): Voltan e Tait decisivi

L’Albinoleffe arriva alla sfida del Druso, dopo la sconfitta subita in casa contro la Giana Erminio, partita terminata con il punteggio di 1-2. La formazione di Michele Marcolini insegue una vittoria che manca dal 14 novembre, in occasione della trasferta di Lecco. I lombardi hanno conseguito tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, e occupano l’undicesima posizione con 26 punti. La gara di andata, disputata a settembre, si è conclusa in parità con il risultato di 1-1.

DIRETTA/ AlbinoLeffe Giana Erminio (risultato finale 1-2) video: la ribalta Corti!

SUDTIROL ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Albinoleffe di Serie C sarà su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SUDTIROL ALBINOLEFFE

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Sudtirol Juventus U23, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventunesima giornata del Girone A di Serie C. I padroni di casa, guidati da Ivan Javorcic, dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-2-1. Questa la probabile formazione titolare del Sudtirol: Poluzzi; De Col, Vinetot, Zaro, Fabbri; Tait, Gatto, Broh; Galuppini, Rover; Odogwu.

DIRETTA/ Sudtirol Triestina (risultato finale 1-0): decisivo il gol di Voltan!

Michele Marcolini, tecnico dell’Albinoleffe, dovrebbe rispondere schierando la sua formazione con lo schema 3-4-2-1. Ecco la probabile formazione dei lombardi, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta contro il Sudtirol: Rossi, Gusu, Saltarelli, Ntube; Tomaselli, Poletti, Nichetti, Gelli; Giorgione; Manconi, Galeandro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA