DIRETTA/ Sudtirol Ascoli (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie B, 2 settembre 2023)

DIRETTA SUDTIROL ASCOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ad un passo dalla diretta Sudtirol Ascoli, vediamo il resoconto storico dei testa a testa delle due squadre di Serie B in vista della 4^ giornata di campionato. Le due formazioni si incontrano “solo” per la terza volta; il primo confronto risale infatti al doppio-confronto della passata stagione del torneo cadetto.

Il turno di andata si concluse con un vivace pareggio fissato sul 2-2; al ritorno invece furono i marchigiani ad imporsi con una vittoria casalinga di misura. Trattandosi di un confronto recente, la prossima sfida con il Sudtirol in casa potrebbe vedere gli ospiti leggermente favoriti, ma non sono da escludere sorprese dato il fattore casalingo. (Agg. Valerio Beck)

SUDTIROL ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sudtirol Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Ascoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Sudtirol Ascoli, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. Il Sudtirol desidera replicare le sorprese della scorsa stagione in Serie B, quando ha raggiunto i playoff. Nella prima partita di quest’annata, hanno ottenuto un pareggio emozionante all’ultimo minuto, 3-3 contro lo Spezia. Nel secondo turno, la squadra di Bisoli ha iniziato la stagione con una vittoria, sconfiggendo 2-0 la FeralpiSalò.

Nel turno infrasettimanale, il Sudtirol non è sceso in campo poiché la partita è stata rinviata a causa della sentenza del Consiglio di Stato, che ha ribattezzato la squadra X come Brescia. Dall’altra parte, l’Ascoli ha iniziato la stagione con due sconfitte in trasferta contro Cosenza e Modena. Tuttavia, hanno riscattato se stessi ottenendo la prima vittoria stagionale con un netto 3-0 contro la FeralpiSalò. La squadra guidata da William Viali dovrà fare ancora a meno di Francesco Forte, che sta scontando l’ultima delle tre giornate di squalifica. Nel frattempo, si prevede che i nuovi acquisti Bodgdan, Bayeye, Di Tacchio e Nestorovski siano convocati.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Ascoli, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Pierpaolo Bisoli schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi; Giorgini, Cuomo, Masiello, Davi; Ghiringhelli, Tait, Kofler, Casiraghi; Rover, Odogwu. Risponderà l’Ascoli allenato da William Viali con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Viviano; Falzerano, Botteghin, Bellusci, Giovane; Caligara, Gnahoré, Masini; Rodriguez, Millico; Mendes.

SUDTIROL ASCOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

