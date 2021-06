Diretta Sudtirol Avellino/ Streaming video tv: rimonta complessa per Vecchi (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL AVELLINO: RIMONTA DEGLI ALTOATESINI?

Sudtirol Avellino, partita diretta dal signor Alessandro Di Graci, si gioca alle ore 17:30 di mercoledì 2 giugno: al Druso di Bolzano va in scena il ritorno dei quarti playoff di Serie C 2020-2021. La situazione sembra definita: gli irpini hanno vinto 2-0 all’andata, ritrovandosi nel momento che contava maggiormente e prendendosi un bel vantaggio in vista di questo match. Secondo il regolamento che la Lega Pro ha ufficializzato riguardo i playoff, il Sudtirol deve vincere con almeno due gol di scarto: impresa che ovviamente è complessa anche per lo stato di forma e le capacità degli avversari.

DIRETTA ALESSANDRIA FERALPISALÒ/ Video streaming tv: leoni avanti nello storico

Nel turno precedente entrambe le squadre hanno vinto in casa e perso in trasferta, ma hanno fatto valere la differenza reti uguale e dunque la migliore classifica (contro Pro Vercelli e Palermo, rispettivamente); questa volta il fattore sarebbe decisivo per il Sudtirol ma stiamo parlando di due gol di scarto, dunque Piero Braglia sa di essere vicino alla semifinale. Aspettando che la diretta di Sudtirol Avellino prenda il via, possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

Risultati Serie C/ Diretta gol live: la storia dell'Alessandria (quarti playoff)

DIRETTA SUDTIROL AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Avellino sarà trasmessa su Sky Sport 252, e dunque è un appuntamento riservato in esclusiva, sulla televisione, agli abbonati al pacchetto Calcio del satellite; ad ogni modo c’è l’alternativa, come sappiamo, fornita dal portale Eleven OTT che fornisce tutte le partite del campionato di Serie C. La visione sarà in diretta streaming video; utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete abbonarvi al servizio per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento.

Diretta Padova Renate/ Streaming video tv: Mandorlini vede la semifinale (Serie C)

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL AVELLINO

Sudtirol Avellino è stata tesissima all’andata, e infatti ci sono alcuni squalificati: mazzata per El Kaouakibi che sarà out fino al termine della stagione (4 giornate di stop) ma Stefano Vecchi deve rinunciare anche a Tait e Mattia Marchi. Dunque, scelte quasi obbligate: in difesa non cambia nulla con Vinetot e Curto davanti a Poluzzi, mentre Morelli e Fabbri saranno i terzini. A centrocampo Fink è favorito su Beccaro per completare la media con Karic e Leandro Greco, davanti invece dovremmo avere due tra Casiraghi, Voltan e Rover in appoggio alla prima punta Odogwu. Nell’Avellino manca Laezza: lo sostituisce Miceli che si piazza in linea con Dossena e Illanes a protezione del portiere Francesco Forte, Ciancio e Tito dovrebbero essere ancora gli esterni di centrocampo con Carriero e Santo D’Angelo ad accompagnare la regia di Aloi, per la mediana chi ci prova è soprattutto De Francesco che però dovrebbe partire dalla panchina. Fella e Riccardo Maniero sono ancora in vantaggio per l’attacco, ma ovviamente attenzione a Santaniello e Bernardotto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Sudtirol Avellino possiamo consultare le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,35 volte quanto messo sul piatto, per l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) la vincita ammonterebbe a 3,05 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote un guadagno che corrisponde a 3,15 volte l’importo che avrete scelto di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA