Diretta Sudtirol Avellino, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Druso per la quattordicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA SUDTIROL AVELLINO, PER RITROVARE LA VITTORIA

Parte sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:30 la diretta Sudtirol Avellino di Serie B, con 30 minuti di ritardo per problemi nel viaggio della squadra ospite verso lo Stadio Marco Druso di Bolzano, dove si sta per tenere una sfida che vede protagoniste due formazioni a cui servirebbe ritrovare la vittoria in questo weekend di campionato valido per la quattordicesima giornata della stagione 2025/2026.

I biancorossi non hanno più conquistato i tre punti in un match dalla fine del mese di settembre, quando avevano avuto la meglio sulla Reggina. Adesso il Sudtirol è in sedicesima posizione con soli tredici punti, gli stessi del Bari, ed è dunque attualmente candidata per disputare i playout contro i Galletti al fine di evitare la retrocessione.

Gli uomini di mister Castori, così come il loro allenatore, sanno che l’annata è ancora lunga ma bisognerebbe cambiare passo. Anche gli ospiti di turno non stanno dal canto loro vivendo un gran periodo essendo appunto reduci non da uno ma da ben due KO consecutivi, l’ultimo dei quali patito fra le mura amiche per 3 a 0 contro l’Empoli.

I biancoverdi gradirebbero migliorarsi in classifica dove ora sono in dodicesima posizione con sedici punti, al pari del Catanzaro e della Carrarese. Se le formazioni che stanno davanti ai campani non dovessero fare risultato, gli Irpini potrebbero approfittarne ed entrare addirittura in zona playoff, distante appena una lunghezza.

DIRETTA SUDTIROL AVELLINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Guarda la diretta Sudtirol Avellino su LaB Channel in streaming sull’applicazione di Amazon Prime Video. In alternativa questa partita valida per il campionato cadetto sarà trasmessa e commentata anche da DAZN per tutti i suoi abbonati.

DIRETTA SUDTIROL AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nellee probabili formazioni della diretta Sudtirol Avellino vediamo che entrambi gli allenatori impiegheranno il modulo 3-5-2 dall’inizio per schierare le rispettive compagini. Da una parte il tecnico Castori punterà su Adamonis, Kofler, Veseli e Masiello, Molina, Martini, Tait, Tronchin ed S. Davi, Odogwu e Merkaj. Sul fronte opposto mister Biancolino manderà invece in campo Daffara, Cancellotti, Enrici e Simic, Missori, Palmiero, Besaggio, Palumbo e Russo, Biasci e Tutino.

DIRETTA SUDTIROL AVELLINO, LE QUOTE

Le quote di Snai che riguardano l’esito finale della diretta Sudtirol Avellino propendono per i biancorossi come trionfatori odierni. Dal pronostico che si può estrapolare attraverso questi numeri i padroni di casa risultano infatti favoriti per i tre punti con il segno 1 pagato a 2.00. I biancoverdi potrebbero più facilmente tornare in Campania con un pareggio, visto l’x fissato a 3.20, piuttosto che ottenere una vittoria, quotata a 3.75.