DIRETTA SUDTIROL BARI/ Video streaming tv: in tre precedenti è uscito ogni risultato (lunedì 29 maggio)

DIRETTA SUDTIROL BARI: I TESTA A TESTA

La diretta di Sudtirol Bari ha tre precedenti: le due squadre non si erano mai incrociate in un campionato prima di questa stagione ma, essendo entrambe neopromosse con vittoria del rispettivo girone di Serie C, avevano avuto una sfida diretta nell’aprile 2022 per la fase a gironi della Supercoppa di Serie C. In quel caso il Sudtirol aveva vinto al San Nicola per 2-1, rimontando l’iniziale vantaggio di Andrea D’Errico con Filippo De Col e Daniele Casiraghi; le altre due partite sono naturalmente quelle della stagione in corso, che hanno visto il Bari restituire il favore al Druso sempre in aprile.

Diretta/ Sudtirol Reggina (risultato finale 1-0): decisivo Casiraghi allo scadere

Gol di Gregorio Morachioli al 93’, e vittoria determinante per spingere il Sudtirol fuori dalla lotta alla promozione diretta; due minuti prima gli altoatesini erano rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Marco Pompetti, episodio poi determinante per il risultato finale. Al San Nicola invece era finita 2-2: risultati questi che porterebbero il Bari alla finale playoff di Serie B, ma è presto per tracciare qualunque bilancio anche perché la post season può essere molto diversa dalla stagione regolare… (agg. di Claudio Franceschini)

VIDEO/ Modena Sudtirol (2-1) gol e highlights. Gli altoatesini giù in classifica

DIRETTA SUDTIROL BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Bari sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato ai clienti di questa emittente, che metterà a disposizione (come sempre) anche il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa riguarda DAZN, perché anche questa piattaforma garantisce le partite del campionato di Serie B: anche in questo caso si tratta di un evento per gli abbonati, che potranno seguire il match in diretta streaming video attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Video/ Genoa Bari (4-3) gol e highlights: Criscito firma il successo!

SUDTIROL BARI: INCROCIO INTRIGANTE!

Sudtirol Bari è in diretta dallo stadio Druso di Bolzano, alle ore 20:30 di lunedì 29 maggio: si gioca l’andata della semifinale playoff in Serie B 2022-2023. Entrano in scena i galletti che, forti del loro terzo posto in classifica, hanno saltato il primo turno: quella del Bari è stata una grande cavalcata anche se per la promozione diretta c’è stato poco da fare, adesso però la squadra di Michele Mignani sogna in grande anche perché può permettersi di volare in finale con due pareggi (anche qui vige la regola della migliore posizione in classifica con parità di differenza reti, senza giocare i tempi supplementari).

Se però parliamo di sogni, quello del Sudtirol è concreto: svoltato un pessimo inizio di stagione con l’avvento di Pierpaolo Bisoli, gli altoatesini hanno conquistato il quarto posto in graduatoria e poi sono riusciti ad eliminare la Reggina, una squadra che in estate era considerata decisamente superiore. La neopromossa partiva per salvarsi, adesso si gioca la Serie B: incredibile davvero, ma noi dobbiamo ora valutare come andranno le cose nella diretta di Sudtirol Bari e dunque iniziamo a scoprire le possibili mosse da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL BARI

Bisoli dovrebbe puntare sul 4-4-2 per la diretta Sudtirol Bari: in difesa i dubbi ci sono, Andrea Masiello o Vinetot per affiancare Zaro con Poluzzi in porta e due terzini che dovrebbero essere Curto e De Col. A centrocampo ci sarà come sempre capitan Tait; di fianco a lui possibile vedere Fiordilino che se la gioca con Siega, poi sulle corsie Belardinelli e Rover sfidano Carretta e Lunetta, entrambi alternative decisamente valide. Daniele Casiraghi potrebbe giocare sulla trequarti con un cambio modulo, altrimenti spazio a Odogwu e uno tra Moustapha Cissé, Larrivey e Simone Mazzocchi.

Il Bari di Michele Mignani si dispone con il rombo: Maiello il probabile vertice basso, Sebastiano Esposito o Rubén Botta davanti a lui per supportare Cheddira e Antenucci, scontata coppia offensiva. Sempre in mediana, Salvatore Molina e Bellomo possono prendere il posto di Leonardo Benedetti e Benali, ma quest’ultimo sembra comunque essere in vantaggio; in difesa invece tornano i centrali Di Cesare e Matino e torna anche Caprile in porta, sulle fasce dovremmo avere Pucino a destra e Mazzotta a sinistra (Mignani ha fatto ampio turnover nell’ultima di regular season).











© RIPRODUZIONE RISERVATA