Diretta/ Sudtirol Brescia, streaming video tv: Bisoli vuole i tre punti (Serie B)

DIRETTA SUDTIROL BRESCIA: IN EQUILIBRIO!

Sudtirol Brescia, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Marco Druso di Bolzano, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie B. Scontro diretto in zona playoff tra due squadre alla ricerca di una vittoria dopo un brutto ko.

Il Sudtirol è settimo in classifica con 26 punti, frutto di sei vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte. Biancorossi reduci dalla brutta sconfitta interna per 0-2 contro il Modena. Il Brescia, invece, è decimo a quota 25 punti, raccolti grazie a sei vittorie, sette pareggi e sei sconfitte. Rondinelle reduci dall’1-1 contro il Palermo.

SUDTIROL BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sudtirol Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Brescia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL BRESCIA

Qualche nodo ancora da sciogliere per gli allenatori di Sudtirol e Brescia, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match in programma quest’oggi. Partiamo dai biancorossi, Bisoli conferma il 4-4-2: Poluzzi, De Col, Curto, Masiello, D’Orazio, Belardinelli, Tait, Nicolussi Caviglia, Rover, Mazzocchi, Odogwu. Passiamo adesso alle Rondinelle, schierate con il 4-3-3: Lezzerini, Bisoli, Papetti, Mangraviti, Huard, Labojko, Van de Looi, Ndoj, Galazzi, Moreo, Bianchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Molto equilibrate le quote per le scommesse della diretta Sudtirol Brescia, andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Eurobet. Partiamo dall’1-X-2: la vittoria del Sudtirol è a 2,55, il pareggio è a 3,10, mentre il successo del Brescia è quotato 2,75.L’Under 2,5 è dato a 1,62, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,15. Equilibrio anche tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,85 e 1.87.

