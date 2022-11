DIRETTA/ Sudtirol Cagliari video streaming tv: sarà una partita inedita

DIRETTA SUDTIROL CAGLIARI: IL TESTA A TESTA

La diretta di Sudtirol Cagliari è un vero e proprio inedito, infatti non solo le due squadre non si sono mai affrontate in Trentino Alto Adige ma proprio non si sono mai ritrovate di fronte. Infatti non abbiamo mai visto la gara nemmeno in Sardegna. Si tratta dunque di un match che si disputa per la prima volta con questa stagione che è la prima in cui le due squadre vengono inserite nello stesso campionato. Certo a inizio stagione ci si aspettava dei risultati diversi dalle due squadre, soprattutto dai rossoblù che oggi partono con tre punti in meno.

Diretta/ Cagliari Sassuolo Primavera (risultato finale 4-2): primo ko neroverde!

I sardi non sono riusciti a trovare continuità alternando fin troppe volte cose buone ad altre che lo sono state decisamente meno. Questo è decisamente assurdo anche considerando che nella squadra oggi ospite ci sono calciatori di assoluto livello come Gianluca Lapadula, Nathan Nandez, Marko Rog e Leonardo Pavoletti. Vedremo se oggi riusciranno a iniziare la rincorsa superando gli altoatesini o se sprofonderanno in un incubo ancor peggiore con i playout dietro nemmeno troppo lontani. (Matteo Fantozzi)

Diretta/ Cagliari Reggina (risultato finale 1-1): Ravaglia salva gli amaranto!

SUDTIROL CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sudtirol Cagliari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Cagliari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Spal Sudtirol (risultato finale 1-1): Zaro risponde a Meccariello!

RISULTATO INCERTO…

Sudtirol Cagliari, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie B. A inizio campionato gli altoatesini non avrebbero immaginato di presentarsi all’appuntamento davanti al Cagliari, a +3 sui sardi e agganciati alla zona play off assieme al Brescia. Nell’ultima trasferta di Ferrara è arrivato l’ennesimo risultato positivo per un Sudtirol sempre più solido dopo l’arrivo di Bisoli in panchina.

Il Cagliari al momento vede il secondo posto e la Serie A lontani 7 lunghezze e come detto anche i play off sono distanti 3 punti. Rendimento di certo non esaltante dei sardi fermati sul pari in casa dalla Reggina dopo l’ultima sconfitta di Ascoli, con una sola vittoria per i rossoblu nelle ultime 6 partite disputate in campionato. Sfida inedita con altoatesini e sardi che non si sono mai affrontati finora in un incontro ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Cagliari, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Pierpaolo Bisoli schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi, Berra, Zara, Masiello, D’Orazio, De Col, Nicolussi, Tait, Belardinelli, Mazzocchi, Odogwu. Risponderà il Cagliari allenato da Fabio Liverani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Radunovic, Di Pardo, Caprodossi, Carboni, Altare, Nandez, Makoumbou, Deiola, Falco, Luvumbo, Lapadula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA