Diretta Sudtirol Carpi/ Streaming video tv: che big match al Turina! (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL CARPI: BIG MATCH AL TURINA!

Sudtirol Carpi verrà diretta dal signor Stefano Nicolini, e si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 21 ottobre: al Turina (che ospita temporaneamente gli altoatesini) va in scena una delle partite più appassionanti nella sesta giornata della Serie C 2020-2021, perché la squadra di casa è la capolista del girone B. Primato conquistato grazie al successo sul campo della Feralpisalò, una prova di forza che ha dato lustro al progetto di Stefano Vecchi; dopo anni di competitività ma anche occasioni mancate, forse gli altoatesini sono pronti per la promozione in Serie B ma dovranno dimostrare di tenere questa continuità fino in fondo. Oggi un test probante contro il Carpi, sicuramente una delle rivali dirette per vincere il girone: gli emiliani arrivano dal poker rifilato all’Arezzo, e si sono in questo modo confermati in alto in classifica. Sarà dunque uno spettacolo, almeno questo ci dicono le previsioni; aspettando che la diretta di Sudtirol Carpi prenda il via, proviamo a valutare in che modo le due squadre potrebbero schierarsi sul terreno di gioco, valutando insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SUDTIROL CARPI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Carpi non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo, l’appuntamento con le partite di Serie C – ad eccezione del posticipo serale – sono affidate in esclusiva al portale Eleven Sports, che ormai da anni le manda in onda integralmente. Accedendo al portale, decidendo se abbonarvi o acquistare il singolo evento, potrete dunque assistere a questo match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL CARPI

Per Sudtirol Carpi Vecchi dovrebbe operare qualche modifica rispetto a sabato: a centrocampo Emanuele Gatto spera in una maglia ma Beccaro, Leandro Greco e Tait sono tutti clienti scomodi e dunque bisognerà vedere, stesso discorso per Fink mentre ha più occasioni Malomo di rimpiazzare Curto, e giocare al fianco di Vinetot nel cuore di una difesa che sarà completata da El Kaouakibi e Fabbri. In porta andrà Poluzzi, davanti invece Casiraghi può essere confermato come trequartista a supporto dei due attaccanti, possibile l’avvicendamento tra Rover, che andrebbe a sedersi, e Magnaghi che farebbe il titolare al fianco di Fischnaller. Il Carpi di Sandro Pochesci gioca invece con il 3-4-1-2, nel quale Ferretti è pronto a prendere il posto di Giovannini, al fianco della certezza Biasci, mentre Bellini potrebbe avanzare sulla trequarti in sostituzione di Maurizi. A centrocampo resterebbero dunque titolari Ghion e Lamine Fofana, così come Bayeye e Martorelli sulle due corsie; Gozzi potrebbe invece essere impiegato nel terzetto difensivo per uno tra Venturi e Vanoli, capitan Sabotic sarà regolarmente in campo così come il portiere, che sarà Rossini sempre favorito su Matteo Rossi.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che le quote fornite dall’agenzia Snai ci dicono per un pronostico su Sudtirol Carpi. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 1,95 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 3,90 volte la puntata che è stato posto sul segno 2, per la vittoria degli ospiti. Dovrete giocare il segno X per l’eventualità del pareggio, e in questo caso andreste a guadagnare una somma che ammonta a 3,15 volte la giocata con questo bookmaker.



