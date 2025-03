Sfida delicata la diretta Sudtirol Carrarese in programma sabato 16 marzo alle ore 15:00. Le due squadre si trovano a metà classifica, in una posizione tutt’altro che tranquilla, sospese tra la speranza di agganciare la zona playoff, distante sei punti, e il timore di scivolare nei playout, appena un punto più in basso.

DIRETTA / Cittadella Sudtirol (risultato finale 1-5), goleada ospite (Serie B, 9 marzo 2025)

Il Sudtirol, con 33 punti, arriva a questo appuntamento in un buon momento di forma: nelle ultime quattro partite ha raccolto otto punti, battendo Cittadella e Sampdoria e pareggiando contro Spezia e Brescia. Un rendimento che ha dato fiducia alla squadra di Castori, decisa a consolidare una salvezza tranquilla. La squadre deve però assolutamente migliorare i propri numeri difensivi, infatti a dispetto dalla posizione in classifica con 45 reti subite il Sudtirol ha addirittura la peggiore difesa del campionato.

Diretta/ Carrarese Frosinone (risultato finale 0-1): decisivo Cichella! (Serie B, 8 marzo 2025)

La Carrarese, invece, è reduce da una sconfitta interna contro il Frosinone per 1-0, che ha rallentato la sua corsa dopo due pareggi consecutivi. Un momento tutt’altro che felice per la squadra di Calabro che vorrà ora invertire la rotta.

Con 32 punti in classifica, i toscani sanno che perdere significherebbe rischiare di essere risucchiati in zona playout. All’andata fu la Carrarese a imporsi con un secco 2-0, ma stavolta il Sudtirol proverà a sfruttare il fattore campo per prendersi la rivincita e allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.