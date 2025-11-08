Diretta Sudtirol Carrarese streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 12^ giornata di Serie B.

DIRETTA SUDTIROL CARRARESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Ci siamo, manca pochissimo al fischio di inizio della diretta di Sudtirol Carrarese, ma avendo un po’ di tempo concentriamoci adesso sul lato statistico della partita per capire in base ai numeri e ai trend, chi tra queste due formazioni potrà avere la meglio in ottica tre punti. Il Sudtirol resta una delle squadre più compatte del girone: 55% di possesso, 1,7 xG, 1,4 xA, e una precisione di passaggio dell’86%. Il 63% delle azioni pericolose nasce da costruzioni centrali, ma i bolzanini segnano spesso da palla inattiva (36% delle reti da fermo). In difesa, solidità confermata (0,9 xGA, 3,5 tiri concessi nello specchio).

La Carrarese si affida a ritmo e verticalità: 50% di possesso, 1,6 xG, 1,2 xGA, e 11,0 km percorsi per giocatore, tra i valori più alti del girone. Il 42% delle azioni offensive nasce da recuperi alti, con un baricentro medio a 44 metri. Sul piano disciplinare, equilibrio (2,1 gialli per parte), ma più falli tattici dei toscani (17,0 contro 13,9). Adesso via al commento live della diretta di Sudtirol Carrarese, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SUDTIROL CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Sudtirol Carrarese, non essendo prevista la messa in onda in tv, l’unico modo per accedere sarà tramite la diretta streaming video, in abbonamento su LaB Channel.

PER RISALIRE LA CORRENTE!

Eccoci con la diretta Sudtirol Carrarese, una partita molto importante che si gioca alle ore 15:00 di sabato 8 novembre e rientra nella dodicesima giornata di Serie B 2025-2026, match tra due squadre che negli ultimi tempi stanno faticando e quindi hanno bisogno di punti per uscire definitivamente dai guai.

Per il Sudtirol l’appuntamento con la vittoria manca da tempo: l’ultima è addirittura del 27 settembre – contro la Reggiana – poi tante delusioni e come risultato più recente il pareggio sul campo del Padova, ma in precedenza gli altoatesini avevano perso due partite consecutive (senza segnare) e allora si devono ritrovare.

La Carrarese se non altro aveva battuto il Venezia il 25 ottobre, si era inserita in piena corsa playoff ma poi il calendario ci ha messo del suo, sconfitte contro Cesena e soprattutto Frosinone in casa per una classifica che rimane positiva ma ha bisogno di uno scossone, essendo ancora particolarmente corta.

Per questi motivi la diretta Sudtirol Carrarese porta in dote un bottino non indifferente, anche le scelte di campo possono giocare la loro parte e da questo punto di vista andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre i loro calciatori sul terreno di gioco del Druso oggi pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL CARRARESE

Nel 3-5-2 di Fabrizio Castori per la diretta Sudtirol Carrarese cercano spazio Davide Mancini e Bordon in difesa, da capire chi dei tre titolari di sabato scorso sarebbe confermato; in porta Adamonis sembra aver scalzato Poluzzi ma lo vedremo, sulle corsie laterali Salvatore Molina a destra e Zedadka che insidia Simone Davi a sinistra, poi in mezzo con Tait e Martini può giocare Mamadou Coulibaly ma c’è anche Alessandro Mallamo da prendere in considerazione, senza parlare di Daniele Casiraghi che però può fare la seconda punta a supporto di Merkaj o Odogwu, qui occhio anche a Pecorino e Italeng.

Antonio Calabro gioca con lo stesso modulo: perso Illanes per squalifica, in mezzo alla difesa si affiderà a Salamon che dunque giocherà insieme a Imperiale e Fabio Ruggeri, con Bleve a difendere la porta e un centrocampo nel quale Sekulov può dire la sua come mezzala offensiva, dovendo però scalzare Nicolas Schiavi (per nulla semplice) visto che Zuelli e Arena vanno per la conferma, sulle corsie i ballottaggi aperti sono Zanon-Bouah e Cicconi-Accornero, nel reparto avanzato invece abbiamo Distefano che potrebbe far tirare il fiato a uno dei due titolari, vale a dire Abiuso e Finotto.

PRONOSTICO E QUOTE SUDTIROL CARRARESE

Sulla diretta Sudtirol Carrarese le quote che sono state emesse dalla Snai ci dicono che la squadra favorita per la vittoria è quella altoatesina, opzione regolata dal segno 1 che vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 2,30 volte l’importo messo sul tavolo; per contro abbiamo il segno 2 per l’affermazione dei marmiferi con un valore equivalente a 3,05 volte la posta in palio, infine il segno X che identifica il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,20 volte la giocata.