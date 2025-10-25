Diretta Sudtirol Cesena streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie B, oggi 25 ottobre 2025

DIRETTA SUDTIROL CESENA (RISULTATO 0-0): GARA INIZIATA!

A Bolzano la partita tra Sudtirol e Cesena è iniziata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle prime fasi dell’incontro gli ospiti si affacciano subito in avanti al 2′ con un tiro di Shpendi che viene respinto. Le formzioni ufficiali: SUDTIROL (3-5-2) – Poluzzi; El Kaouakibi, Boirdon, Kofler; Molina, Martini, Tronchin, Casiraghi, S.Davi; Merkaj, Odogwu. CESENA (3-5-2) – Klinsmann; Mangraviti, Zaro, Ciofi; Frabotta, Berti, Castagnetti, Francesconi, Ciervo; Blesa, Shpendi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SUDTIROL CESENA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Nessuna sorpresa per la diretta Sudtirol Cesena in tv: serve infatti l’abbonamento a una delle piattaforme che seguono la Serie B in diretta streaming video, quindi Dazn oppure il canale tematico LaB Channel su Prime Video oppure OneFootball TV.

SI GIOCA!

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Sudtirol Cesena, cercando di capire chi tra le due formazioni avrà il maggior possesso del pallone e in questo modo capiremo chi riuscirà a portare a casa i tre punti. Il Sudtirol è la miglior difesa del girone: 0,8 xGA, 3,2 tiri concessi nello specchio, e un recupero medio palla basso (30 metri), segno di un blocco difensivo compatto. In avanti, costruisce con razionalità: 1,5 xG, 1,3 xA, e il 58% delle azioni pericolose nate da catene laterali. Il Cesena invece è più spregiudicato: 60% di possesso, 2,1 xG, 1,9 xA, e un’elevata frequenza di attacchi centrali (65% delle occasioni da fraseggio interno).

È anche la squadra che tira di più nel girone (14,8 volte a partita) e che corre di più (11,0 km per giocatore). Sudtirol più incisivo nei finali (43% dei gol dopo il 70’), Cesena devastante nella mezz’ora iniziale (41% entro il 30’). Sul piano disciplinare, equilibrio (2,5 ammonizioni per parte). Ci sarà da divertirsi, ora via al commento live della diretta di Sudtirol Cesena, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

SUDTIROL CESENA: MATCH AVVINCENTE A BOLZANO

Lo stadio Druso di Bolzano ci offrirà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 25 ottobre 2025, un match molto interessante per la nona giornata di Serie B, cioè la diretta Sudtirol Cesena, partita tra due formazioni che vogliono provare a recitare un ruolo da protagoniste in questo campionato cadetto.

Il Sudtirol vuole sfruttare il fattore campo per fare un deciso passo verso la zona playoff: gli altoatesini non hanno mai vinto nel mese di ottobre, arrivano dal pareggio sul campo del Mantova e sono comunque più vicini ai playoff piuttosto che ai playout, ma naturalmente a un solo quarto del lungo cammino stagionale sarebbe pericoloso mettersi a fare calcoli.

Il Cesena dal canto suo era partito molto forte, poi ha avuto un brusco rallentamento ma è ripartito con la vittoria sul campo dello Spezia nella scorsa giornata e adesso i romagnoli cercano il bis per consolidare e rafforzare una eccellente posizione nel cuore della zona playoff, magari con un pensiero rivolto anche alle prime due posizioni.

La posta in palio è di conseguenza appetitosa, la diretta Sudtirol Cesena ci potrebbe proporre una partita aperta a ogni possibile esito e quindi per noi la cosa migliore da fare sarà quella di goderci lo spettacolo, non prima però di avere presentato tutte le info utili per seguire al meglio il match sotto ogni punto di vista…

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL CESENA

Fabrizio Castori nelle probabili formazioni per la diretta Sudtirol Cesena dovrebbe schierare i padroni di casa altoatesini secondo il modulo tattico 3-5-2, la “spina dorsale” del Sudtirol potrebbe prevedere Poluzzi in porta, Bordon come leader della difesa a tre e Mallamo nel cuore del centrocampo a cinque, mentre Pecorino e Merkaj cercano ancora una maglia da titolare nella coppia d’attacco, con Odogwu prima alternativa.

Con Simone Bastoni ancora squalificato, il Cesena di mister Michele Mignani dovrebbe basarsi su uno speculare modulo tattico 3-5-2, nel quale mettiamo in evidenza Frabotta a sinistra dopo la doppietta al Picco, capitan Ciofi nella difesa a tre davanti al figlio d’arte e portiere Klinsmann e infine in attacco la possibile coppia Blesa-Shpendi, qui la prima alternativa potrebbe essere Diao.

PRONOSTICO E QUOTE

Sono molto incerte le quote Snai per il pronostico sulla diretta Sudtirol Cesena, che vede favorito ma davvero di poco il segno 2, indicato a 2,60. Romagnoli comunque favoriti pur giocando in trasferta, il Sudtirol “insegue” con il segno 1 indicato a 2,75, infine un pareggio varrebbe 3,05 volte la vostra giocata.