DIRETTA SUDTIROL CESENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Sudtirol Cesena, due squadre che oggi si giocano molto per motivi diversi ed è per questo che la nostra classica rubrica sui numeri ci verrà incontro cercando di capire innanzitutto chi sarà la favorita del match di oggi, in più avremo anche a disposizione abbastanza dati per vedere i trend che vengono portati sul rettangolo verde. Partiamo dal Sudtirol, squadra che adesso punta molto più sulla difesa come mostra il dato sui metri di distanza dalla porta che sono di 23. Il che però non significa che subisce poco, anzi abbiamo 1,3 reti concesse ogni novanta minuti.

La differenza adesso è l’attacco che riesce a essere su medie simili, ovvero 1,4 e in questo modo la media punti è salita a 1,3 nel corso delle ultime dieci stagioni. Il Cesena invece punta tutto sull’atletismo e una difesa alta per pressare come mostra il dato sui 9 km percorsi in media da ogni giocatore. Il che ci porta a credere in contropiede potrebbe lasciare qualche spazio dietro, dopotutto il 18% delle reti subite arriva proprio in questo modo. Adesso via al commento live della diretta di Sudtirol Cesena, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SUDTIROL CESENA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’unica soluzione che garantisce la visione della diretta Sudtirol Cesena senza essere di persona allo Stado Druso è di essere abbonati a DAZN. La partita sarà dunque trasmessa in esclusiva dalla piattaforma di streaming a pagamento sul sito ufficiale oppure sull’applicazione.

TRA I PLAYOUT ED I PLAYOFF

Si gioca sabato 5 aprile 2025 a partire dalle ore 15:00 la diretta Sudtirol Cesena. Presso lo Stadio Marco Druso sta per andare in scena uno scontro fra due formazioni tutt’altro che certe del proprio destino da qui al termine del campionato cadetto. I padroni di casa, quattordicesimi con trentaquattro punti al pari di Brescia e Cittadella tra le quali si trova, è ad un solo punto di distacco dalla zona retrocessione con il Mantova ad occupare la prima casella valevole infatti per i playout.

Gli ospiti hanno invece sin qui raggiunto quota 42 in classifica, come il Palermo, e sono però solamente ottavi, ovvero all’ultimo piazzamento utile per centrare la qualificazione ai playoff e tentare la via della promozione. Il Bari incombe in ogni caso alle spalle dei bianconeri ad appena due lunghezze di distanza. Entrambe queste compagini vengono inoltre da due sconfitte rimediate nello scorso turno rispettivamente in trasferta proprio contro il Mantova e quindi tra le mura amiche per mano della Juve Stabia.

SUDTIROL CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Mister Castori potrebbe decidere di cambiare qualcosa rispetto al 3-5-2 con Adamonis, Kofler, Pietrangeli, Veseli, Molina, Belardinelli, Tait, Casiraghi, Barreca, Odogwu e Merkaj utilizzato recentemente se valutiamo quelle che saranno le probabili formazioni della diretta Sudtirol Cesena. Allo stesso modo pure il tecnico Mignani potrebbe non voler riconfermare a priori il modulo 3-4-2-1 con Klinsmann, Ciofi, Prestia, Mangraviti, Celia, Calò, Francesconi, Adamo, Berti, Antonucci e Shpendi.

DIRETTA SUDTIROL CESENA, LE QUOTE

Nonostante il piazzamento in classifica, i bookmakers indicano come favoriti i padroni di casa per l’esito finale della diretta Sudtirol Cesena con le loro quote. Il fattore campo potrebbe dunque essere determinante e per esempio Sisal offre l’1 a 2.55 mentre il 2 è invece pagato a 3.00. Il pareggio rappresenta una soluzione intermedia tra queste due opzioni venendo fissato l’x a 2.90.