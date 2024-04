DIRETTA/ Sudtirol Cittadella video streaming tv: che cos’era successo all’andata? (Serie B, 20 aprile 2024)

DIRETTA SUDTIROL CITTADELLA: TESTA A TESTA

La diretta Sudtirol Cittadella presenta due formazioni che hanno ben poco da dire a questo campionato. La classifica le vede entrambe esattamente a metà; i punti in palio quest’oggi potrebbero portare una delle due formazioni al sogno play off. Il primo scontro che vi mostreremo è quello giocato nel turno di andata dell’attuale campionato. La gara è terminata con il risultato di 2-1 in favore del Cittadella grazie ai gol che portano la firma di Pandolfi e Pittarello.

Il primo sta attraversando un ottimo momento di forma con 8 reti in campionato, la più importante al Renzo Barbera contro il Palermo. Andando indietro nel tempo le due formazioni si sono ritrovate l’una contro l’altra per la prima volta l’11 novembre 2015. Sudtirol e Cittadella si sono ritrovate in Coppa Italia Lega Pro e ad avere la meglio la squadra granata dopo i tempi supplementari. La prima partita in assoluto giocata in cadetteria è stata, invece, vinta dagli altoatesini. Gol di Nicolussi Caviglia e Odogwu, quest’ultimo autore quell’anno di 9 marcature. (Marco Genduso)

SUDTIROL CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

Poterete vedere la diretta di Sudtirol Cittadella in tv su Sky Calcio ed in diretta streaming video su DAZN. Ma l’offerta per fruire la Serie B è sempre abbondante, infatti se non avete una televisione potrete guardare la diretta di Sudtirol Cittadella anche in streaming con l’applicazione di Sky Go sul vostro telefonino o tablet.

LA PRESENTAZIONE

Quasi uno spareggio tra Sudtirol Cittadella, la sfida che si gioca oggi, in diretta, sabato 20 aprile 2024 alle ore 16.15 per la 34° giornata del campionato di Serie B. DeDopo essersi garantito la salvezza, il Sudtirol si è recentemente riavvicinato alla zona play off grazie alla vittoria ottenuta in trasferta contro la Sampdoria a Genova. Attualmente undicesimi in classifica, sono distanti solo un punto dall’obiettivo desiderato. Tuttavia, per raggiungere tale traguardo, sarà essenziale mantenere una maggiore costanza evitando altalene di risultati, come quelle verificatesi nelle ultime cinque partite.

I veneti, che superano di un solo punto i prossimi avversari in classifica, devono invece migliorare il proprio rendimento se vogliono conquistare un posto nei play off. Il Cittadella, guidato da Gorini, ha infatti ottenuto solo quattro pareggi (l’ultimo a reti bianche contro l’Ascoli in casa) e una vittoria nelle ultime cinque partite, un rendimento considerato insufficiente per raggiungere l’obiettivo prefissato.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL CITTADELLA

Mancano poche ore all’inizio della sfida e andiamo a studiare le probabili formazioni della diretta Sudtirol Cittadella. Per il Sudtirol, Pierpaolo Bisoli non cambierà strategia e presenterà il solito spartito che si basa sul suo 4-4-2. I padroni di casa si schiereranno con Poluzzi, Giorgini, Masiello, Cagnano, Davi, Molina, Arrigoni, Kurtic, Casiraghi, Tait, Odogwu. Il Cittadella di mister Edoardo Gorini proverà ad impostare una gara d’attacco con il 4-3-1-2, con un trequartista a supporto delle due punte: Kastrati, Salvi, Pavan, Frare, Tessiore, Vita, Branca, Carriero, Carissoni, Cassano, Pandolfi.

LE QUOTE DI SUDTIROL CITTADELLA

Gli scommettitori potranno fare la loro puntata anche sulla diretta Sudtirol Cittadella, ma per farlo è importante andar prima a vedere le quote Snai. L’1 del Sudtirol viene quotato a 2.65, il segno X arriva a quota 2.80, mentre la vittoria esterna del Cittadella, è quotata a 3.05.











