DIRETTA SUDTIROL COSENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Sudtirol Cosenza potrebbe regalare altre sorprese a una stagione emozionante come quella che ha regalato la Serie B. I calabresi, infatti, hanno di fronte a loro l’incubo della retrocessione, essendo all’ultimo posto in classifica, anche se la vittoria con il Bari potrebbe aver riacceso una speranza, anche se a credere nella possibilità di riaprire clamorosamente il discorso sono davvero in pochi. Discorso diverso per il Sudtirol, reduce da due vittorie che hanno portato la salvezza davvero a portata di mano.

La partita odierna, dunque, potrebbe chiudere per loro il discorso, e al tempo stesso farlo, ma in senso diverso, per gli avversari. A far crescere ulteriormente l’attenzione sulla diretta Sudtirol Cosenza è proprio il fatto che entrambe le squadre si presentano all’appuntamento dopo lo slancio delle ultime sfide, in particolare i padroni di casa, per i quali la partita è una sorta di match point, mentre per gli ospiti è l’ultima spiaggia. (agg. di Silvana Palazzo)

DOVE VEDERE DIRETTA SUDTIROL COSENZA, STREAMING VIDEO

Volete assistere alla diretta Sudtirol Cosenza? Allora collegatevi su DAZN quando inizierà la partita, esattamente come dovrete fare per la diretta streaming video sull’app di DAZN.

SUDTIROL COSENZA, CHE MATCH!

Obiettivi diversi, così come le possibilità di farcela per queste due squadre. La diretta Sudtirol Cosenza infatti vedrà i padroni di casa a caccia dei playoff e gli ospiti quantomeno dei playout in questa domenica 4 maggio 2025 alle ore 15:00.

I biancorossi distano tre lunghezze dall’ottavo posto occupato dal Bari e gli ultimi risultati danno fiducia eccome alla squadra di Bolzano: successo per 2-0 nel difficile match con la Juve Stabia e 2-1 in quel di Palermo.

Il Cosenza è a 30 punti, a -6 dai playout e -8 dalla salvezza. Considerando le soli tre partite da giocare, l’impresa dei Lupi è a dir poco epocale. L’ultima gara però ha tenuto vive le speranze vale a dire l’1-0 al Bari in casa.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL COSENZA

Il Sudtirol scenderà in campo con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Adamonis, difeso dal terzetto Giorgini, Pietrangeli e Veseli. A centrocampo spazio a El Kaouakibi, Pyythia, Martini, Belardinelli e Barreca con Merkaj-Gori punte.

Il Cosenza invece predilige il modulo 3-4-2-1. Guantoni per Micai con Sgarbi, Hristov e Venturi nel reparto difensivo. Nella zona nevralgia del campo ci saranno Ricciardi, Kouan, Gargiulo e D’Orazio mentre Florenzi e Rizzo Pinna dietro a Mazzocchi.

QUOTE SCOMMESSE SUDTIROL COSENZA

Chi partirà favorita in questa sfida? I bookmakers dicono il Sudtirol a 1.80 contro i 4.75 del Cosenza più il pareggio a 3.40. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1..62.