Diretta Sudtirol Empoli streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B, oggi 5 ottobre 2025

DIRETTA SUDTIROL EMPOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Sudtirol Empoli, uno dei match più importanti di questa giornata che sicuramente ci darà spazio per fare approfondimenti sui trend che le due squadre porteranno sul rettangolo verde. Il Sudtirol si presenta con numeri pragmatici: possesso medio al 48%, precisione al 77%, xG medio di 1.10, con 10 tiri di media. In difesa subisce poco (9 conclusioni a gara) ed è una delle squadre meno sanzionate, con 1.9 gialli in media.

Video Pescara Sudtirol (1-1)/ Gol e highlights: Meazzi pareggia oltre il novantesimo (Serie B 1 ottobre 2025)

L’Empoli invece spinge di più: possesso al 55%, precisione all’84%, xG di 1.45 con 14 conclusioni a gara. Gli azzurri però concedono parecchio dietro (12 tiri di media), soprattutto sulle ripartenze. Sarà una partita che oppone la solidità compatta del Sudtirol all’atteggiamento offensivo dei toscani. Adesso via al commento live della diretta di Sudtirol Empoli, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il nostro commento live, si gioca! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Empoli Monza (risultato finale 1-1): Guarino risponde a Carboni (1 ottobre 2025)

SUDTIROL EMPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Sudtirol Empoli in tv come sarà visibile? Le modalità sono quelle solite per la Serie B: la diretta streaming video sulla piattaforma Dazn oppure anche sul canale tematico LaB Channel su Prime Video e OneFootball TV.

SUDTIROL EMPOLI: MEGLIO I PADRONI DI CASA?

Non è una notizia clamorosa dopo un turno infrasettimanale nel quale otto partite su dieci sono terminate in pareggio, la diretta Sudtirol Empoli vedrà affrontarsi alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 ottobre 2025, presso lo stadio Druso di Bolzano, due squadre che arrivano alla settima giornata di Serie B reduci da un segno X.

DIRETTA/ Pescara Sudtirol (risultato finale 1-1): pari di Meazzi nel recupero! (Serie B, oggi 1 ottobre 2025)

Per il Sudtirol è stata amara la divisione della posta a Pescara, perché gli altoatesini erano in vantaggio fino al 95’ minuto. La vittoria sarebbe stato uno squillo importante in zona playoff, il bicchiere resta mezzo pieno per un Sudtirol che finora sta viaggiando a buon ritmo, ma che con il pareggio è rimasto più a centro gruppo, c’è il sapore dell’occasione persa.

Tre punti dietro in classifica c’è l’Empoli, che finora onestamente è rimasto al di sotto delle aspettative. I toscani mercoledì hanno pareggiato in rimonta contro il Monza la partita fra retrocesse, risultato di per sé positivo ma che di certo non è servito a cambiare un inizio di campionato abbastanza anonimo per l’Empoli.

Ecco allora che gli obiettivi sono molto chiari nella diretta Sudtirol Empoli. Per gli altoatesini provare lo scatto verso il vertice che è rimasto “bloccato” mercoledì a Pescara; per i toscani serve invece un acuto che contribuisca a far uscire dall’anonimato della mediocrità una delle teoriche big del campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL EMPOLI

Fabrizio Castori dovrebbe orientarsi verso il modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni per la diretta Sudtirol Empoli. Gli altoatesini infatti potrebbero scendere in campo con Adamonis in porta; difesa schierata a tre con Federico Davi, Kofler e El Kaouakibi; Simone Davi potrebbe invece aprire il folto centrocampo a cinque del Sudtirol con Mallamo, Tronchin, Martini e Molina; infine, l’attacco di casa potrebbe essere composto da Odogwu e Merkaj.

Il 3-5-2 d’altronde dovrebbe essere la scelta tattica anche di Guido Pagliuca per gli ospiti dell’Empoli. Come riferimento disegniamo un undici con Fulignati e davanti al portiere i difensori Lovato, Guarino e Obaretin; a centrocampo invece una affollata linea a cinque potrebbe presentarci dall’inizio Elia, Belardinelli, Ghion, Ceesay e Moruzzi; infine, il reparto avanzato dei toscani potrebbe prevedere Saporiti e Shpendi dal via.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, osserviamo anche cosa ci dice il pronostico sulla diretta Sudtirol Empoli in base alle quote Snai. Gli altoatesini partono favoriti per la vittoria, indicata a 2,30 contro la quota di 3,05 in caso di pareggio, valore molto simile al 3,15 che è indicato sul segno 2 qualora i toscani violassero il Druso.