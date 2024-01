DIRETTA/ Sudtirol Feralpisalò video streaming tv: i numeri della storia recente (Serie B, 13 gennaio 2024)

DIRETTA SUDTIROL FERALPISALÒ: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi allo stadio Druso Sudtirol Feralpisalò presenta due formazioni che tra il 2021 ed oggi si sono affrontate la bellezza di 5 volte tra serie C e campionato cadetto. La prima gara da analizzare è quella giocata nel girone B di Lega Pro, datata 14 Febbraio 2021. Nel giorno di San Valentino ad avere la meglio la formazione lombarda con il risultato di 0-2: reti realizzate da Ceccarelli e Scarsella. La seconda sfida è invece terminata con il pareggio.

Reti di Broh per gli altoatesini e Balistrero per i Leoni del Garda. La terza gara ha visto la vittoria dei lombardi grazie al gol al minuto 91 su calcio di rigore di Miracoli. Vittoria ancora lombarda il 30 luglio 2022 in Coppa Italia grazie alle reti di Cernigoi e due volte Siligardi. L’unica sfida giocata in serie B ha visto trionfare gli altoatesini con le reti firmate da Odogwu e Merkaj. (Marco Genduso)

SUDTIROL FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sudtirol Feralpisalò sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Feralpisalò in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Sudtirol Feralpisalò, in diretta sabato 13 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valida per la ventesima giornata di Serie B. La stagione si sta rivelando complicata per gli altoatesini, che, a differenza della scorsa stagione in cui hanno raggiunto le semifinali play off, ora si trovano nella lotta per evitare la retrocessione. La squadra di Valente occupa attualmente la quindicesima posizione con 20 punti, avendo registrato 4 sconfitte e una sola vittoria nelle ultime cinque partite, con un ko anche nell’ultima trasferta di Lecco.

Per i lombardi, fanalino di coda con 14 punti, le speranze sembrano scarse. Tuttavia, la squadra di Zaffaroni non vuole arrendersi e ha dimostrato determinazione con sette punti conquistati nelle ultime tre partite, con un pareggio casalingo contro il Venezia dopo le due vittorie di fila dei Leoni del Garda contro Cremonese e Sampdoria. Occorrerà un vero e proprio miracolo per agguantare la salvezza, considerando che attualmente la distanza è di sette punti.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Federico Valente schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi, Giorgini, Vinetot, Davi, Lunetta, Kofler, Tait, Peeters, Casiraghi, Rauti, Pecorini. Risponderà la Feralpisalò allenata da Marco Zaffaroni con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Pizzignacco, Balestrero, Ceppitelli, Martella, Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici, Compagnon, Butic.

SUDTIROL FERALPISALÒ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











