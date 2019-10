Diretta Sudtirol FeralpiSalò/ Streaming video tv: Coppa Italia Serie C a Bolzano

Sudtirol FeralpiSalò, diretta dall’arbitro Andrea Bordin della sezione Aia di Bassano del Grappa, si disputa alle ore 18.30 di questa sera, mercoledì 9 ottobre 2019, per il primo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia Serie C 2019-2020. Si scenderà in campo allo stadio Druso di Bolzano, dove Sudtirol FeralpiSalò metterà di fronte due formazioni che in campionato militano entrambe nel girone B. Il Sudtirol è reduce dalla spettacolare vittoria per 4-3 contro il Modena, mentre la FeralpiSalò arriva dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Carpi. La scorsa giornata conferma un inizio di campionato che sorride soprattutto agli altoatesini: in classifica infatti il Sudtirol ha 16 punti, mentre la FeralpiSalò non va oltre quota 9 punti. Per di più, i bolzanini giocheranno in casa la partita in quello che ricordiamo essere un turno in gara secca: in caso di pareggio, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente infine con i calci di rigore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol FeralpiSalò non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL FERALPISALÒ

Non è facile parlare delle probabili formazioni di Sudtirol FeralpiSalò: in Coppa Italia Serie C è facile ipotizzare un ampio ricorso al turnover, almeno fino a quando la competizione non arriverà alle fasi più calde, diventando un obiettivo concreto. Come punto di riferimento indichiamo comunque la scorsa giornata di Serie C, fosse anche solo per identificare i calciatori che potrebbero riposare. Il Sudtirol domenica si è imposto sul Modena con il seguente modulo 4-3-1-2 di partenza: Cucchietti; Fabbri, Polak, Vinetot, Davi; Tait, Berardocco, Morosini; Casiraghi; Mazzocchi, Petrella. Per la FeralpiSalò invece la formazione di partenza contro il Carpi era stato il seguente 4-3-3: De Lucia; Legati, Giani, Rinaldi, Contessa; Magnino, Pesce, Guidetti, Scarsella, Stanco, Maiorino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA