Diretta Sudtirol Fermana/ Streaming video e tv: quote, altoatesini favoriti (Serie C)

Sudtirol Fermana, partita che viene diretta dall’arbitro Giuseppe Collu, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 25 settembre ed è valida per la sesta giornata del girone B di Serie C 2019-2020. La classifica parla di un match equilibrato tra due compagini che al momento occupano rispettivamanete l’undicesima e l’ottava posizione. Il Sudtirol nella quinta giornata ha espugnato il campo dell’Union Arzignano Chiampo, mentre la Fermana ha pareggiato in casa il derby contro la Sambenedettese. Il punto conquistato dalla Fermana nell’ultima gara di campionato ha confermato il buon momento della squadra di mister Flavio Destro che continua a dichiararsi soddisfatto del gioco dei propri ragazzi che in campo, dopo il pareggio conquistato, ha avuto anche qualche chance per vincere la partita. Inoltre la squadra ha dimostrato grande maturità non crogiolandosi sulla vittoria ottenuta a Piacenza ma immergendosi completamente nella preparazione del sentitissimo derby.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL FERMANA

Ampia scelta per mister Destro con la squadra tutta a disposizione e in ottime condizioni fisiche. Il Sudtirol di Stefano Vecchi si presenta tra le mure amiche forte della vittoria convincente e meritata ottenuta domenica, ma con una curiosa statistica che però non le regalerebbe i favori del pronostico. I punti, finora 7, ottenuti dalla squadra del Trentino Alto Adige sono frutto di due vittorie e un pareggio ottenute tutte lontano dallo stadio Druso di Bolzano.

QUOTE E PRONOSTICO

Se sia arrivato il momento giusto per sfatare questa curiosa statistica lo si vedrà mercoledì, ma le quote della Snai sono a favore di una vittoria casalinga. La gara resta comunque incerta, la vittoria del Sudtirol è data a 2,25, ma non molto lontane sono le quote destinate all’x (3,05) e al 2 con vittoria della Fermana, quotata 3,25.



