Diretta/ Sudtirol Fidelis Andria streaming video tv: per la finale (Coppa Italia C)

Sudtirol Fidelis Andria, in diretta mercoledì 2 marzo 2022 alle ore 16.30 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole come semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C. Sfida decisiva per l’accesso alla finale della competizione che potrebbe essere però solo una formalità per gli altoatesini, vista la vittoria per 0-4 nell’andata in Puglia. Il Sudtirol è però reduce dalla sua prima sconfitta in campionato sul campo del Piacenza, che nella corsa alla Serie B ha ridotto a 7 punti il margine sul Padova secondo.

Proverà a fare meglio dell’andata la Fidelis Andria che lotta invece per non retrocedere nel girone C di Serie C: i pugliesi vengono da una brillante vittoria per 3-0 in campionato nel derby col Taranto ma restano terzultimi in classifica a braccetto con il Potenza, in piena zona play out e a 10 punti dal sestultimo posto e la salvezza diretta, anche se il vantaggio sull’ultimo posto occupato dalla Vibonese e la retrocessione diretta è cresciuto a 7 lunghezze.

DIRETTA SUDTIROL FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Fidelis Andria sarà trasmessa sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato e anche di Coppa Italia di Serie C in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Ivan Javorcic schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi; Malomo, Curto, Zaro, De Col; Tait, Moscati, Broh; Casiraghi, Voltan; Odogwu. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Nicola Di Leo e Vito Di Bari con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Saracco; Lacassia, Riggio, Venturini; Casoli, Gaeta, Urso, Bolognese, Carullo; Di Piazza, Bubas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Fidelis Andria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.



