Diretta/ Sudtirol Frosinone streaming video tv: insidia per la capolista (Serie B)

DIRETTA SUDTIROL FROSINONE: PARTITE IN EQUILIBRIO!

Sudtirol Frosinone, in diretta domenica 4 dicembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie B. Insidia per la capolista, reduce da un pareggio beffardo subito contro il Cagliari. Per il Frosinone c’è stato anche il rischio di una clamorosa sconfitta dopo il pari subito al 95′ su rigore discusso, i ciociari restano comunque al comando della classifica con 5 punti di vantaggio sulla Reggina seconda e 8 su Genoa e Brescia al terzo posto.

Diretta/ Sudtirol Ascoli (risultato finale 2-2): Rovel firma il pari!

Il Sudtirol si sta affermando dalla sua come una delle squadre più solide del campionato cadetto: gli altoatesini sono imbattuti da 11 partite consecutive anche se sono reduci da 4 pareggi di fila, l’ultimo in casa contro l’Ascoli, striscia che li ha mantenuti comunque all’ottavo posto in zona play off. Le due squadre si ritrovano in campionato dai tempi della Prima Divisione Lega Pro: il 18 settembre 2011, nell’ultimo precedente a Bolzano, è stato il Sudtirol a imporsi di misura col punteggio di 1-0.

Diretta/ Frosinone Cagliari (risultato finale 2-2): Lapadula riacciuffa i ciociari

SUDTIROL FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sudtirol Frosinone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Frosinone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Verona Frosinone Primavera (risultato finale 0-0): tanti espulsi, zero gol!

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Pierpaolo Bisoli schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi, Berra, Zara, Masiello, D’Orazio, De Col, Nicolussi, Tait, Belardinelli, Mazzocchi, Odogwu. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Turati, Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali, Mazzitelli, Boloca, Rohden, Garritano, Caso, Moro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA