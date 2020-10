Diretta/ Sudtirol Gubbio (Serie C) streaming video tv: altoatesini lanciati!

DIRETTA SUDTIROL GUBBIO: OSPITI IN CERCA DI 3 PUNTI

Sudtirol Gubbio, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 15.00, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B, presso lo stadio Druso di Bolzano. Gli altoatesini continuano a dimostrarsi squadra attrezzata per il vertice: ottimo il loro avvio di campionato, due vittorie consecutive e poi, nel turno infrasettimanale, pareggio in casa del Matelica che proprio col Sudtirol e il Carpi condivide al momento, a quota 7 punti, la vetta della classifica nel girone B. Il Gubbio sicuramente non viene favorito dal calendario, gli umbri dopo due sconfitte consecutive in avvio di torneo contro Modena e Sambenedettese sono riusciti almeno a tornare a muovere la classifica, con un 1-1 interno contro l’Arezzo nel match del turno infrasettimanale disputato lunedì scorso. Eugubini a segno con De Silvestro, ma a 4′ dal novantesimo i toscani sono riusciti a pareggiare con Sane, impedendo al Gubbio di conquistare tre punti che parevano davvero molto vicini.

DIRETTA SUDTIROL GUBBIO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Sudtirol Gubbio, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL GUBBIO

Le probabili formazioni del match del girone B di Serie C tra Sudtirol e Gubbio. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Stefano Vecchi con un 4-3-1-2: Polizzi, El Kaouakibi, Vinetot, Curto, Fabbri, Karic, Gatto, Tait, Casiraghi, Fischnaller, Rover. Gli ospiti guidati in panchina da Vincenzo Torrente affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-3 come modulo di partenza: Cucchietti; Formiconi, Uggè, Signorini, Migliorelli; Oukhadda, Malaccari, Sainz-Maza; De Silvestro, Pellegrini, Pasquato.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Sudtirol Gubbio grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1,60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 6,20 la posta scommessa.



