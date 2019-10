Diretta Sudtirol Gubbio/ Streaming video tv: altoatesini in calo (Serie C)

Sudtirol Gubbio sarà diretta dal signor Mario Delrio, si gioca sabato 19 ottobre alle ore 15.00 presso lo stadio Druso di Bolzano e sarà una sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie C 2019-2020, nel girone B. Dopo una serie di quattro vittorie consecutive in campionato, la scorsa settimana gli altoatesini sono stati costretti a subire un doppio ko contro la Feralpisalò. Prima in Coppa Italia e poi in campionato, i Leoni del Garda hanno inflitto due 0-1 al Sudtirol, che chiamano ora riscatto. Al “Druso” arriverà un Gubbio in crisi e fresco dell’esonero del tecnico Guidi; ancora a secco di vittorie in campionato (unica squadra del girone B assieme all’Arzignano) la formazione umbra è uscita sconfitta dall’ultimo incontro casalingo contro il Carpi ed è terzultima in classifica da sola, con 6 punti frutti di altrettanti pareggi nelle prime 9 giornate di campionato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Gubbio, sabato 19 ottobre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. Elevensports avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito elevensports.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL GUBBIO

Le probabili formazioni di Sudtirol Gubbio, sabato 19 ottobre alle ore 15.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie C. Il Sudtirol del tecnico Stefano Vecchi sarà schierata con un 4-3-3: Cucchietti; Fabbri, Polak, Vinetot, Davi; Gatto, Berardocco, Morosini, Petrella; Mazzocchi, Rover. Risponderà il Gubbio, che in settimana ha esonerato l’allenatore Federico Guidi, schierato con un 4-3-3: Ravaglia; Cinaglia, Konate, Bacchetti, Zanoni; Sbaffo, Benedetti, Bangu; De Silvestro, Cesaretti, Tavernelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Sudtirol Gubbio, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione altoatesina. Vittoria interna quotata 1.95, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 3.80. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.05 e under 2.5 quotato invece 1.70.



