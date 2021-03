DIRETTA/ Sudtirol Imolese, streaming video tv: equilibrio nello storico recente

DIRETTA SUDTIROL IMOLESE: LO STORICO

I quattro precedenti di Sudtirol Imolese ci presentano un quadro equilibrato: abbiamo infatti una vittoria a testa e due pareggi. Le due squadre sono avversarie nel girone B di Serie C dal 2018, ma gli episodi di questa sfida sono in numero pari perché nell’ultimo campionato si era disputata solo l’andata, a causa del lockdown che aveva cancellato il resto della stagione regolare. Diciamo allora che l’Imolese si è presentata al Druso soltanto una volta, e nel dicembre di tre anni fa è maturato un 1-1: al gol altoatesino di Luca Berardocco, che aveva ripreso un rigore che Gian Maria Rossi gli aveva parato, aveva risposto un colpo di testa di Luca Belcastro. Al Romeo Galli dunque abbiamo tre sfide: di fatto però se ne sono giocate appena due, perché quella dello scorso novembre è andata agli archivi come 3-0 ma risultante di una vittoria che il Sudtirol ha ottenuto a tavolino. Il pareggio è il 2-2 del novembre 2019, mentre ad aprile dello stesso anno troviamo l’unica vittoria centrata dall’Imolese: quella squadra rossoblu allenata da Alessio Dionisi era la rivelazione del girone B di Serie C, da terza in classifica aveva trovato i gol di Eric Lanini e Nicola Mosti prendendosi un successo che ne aveva confermato l’ottimo passo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SUDTIROL IMOLESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Imolese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PADRONI DI CASA PUNTANO LA B

Sudtirol Imolese, in diretta domenica 14 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Altoatesini all’ultimo assalto per tenere vive le speranze di promozione diretta in Serie B, dopo essere scivolati a 5 lunghezze di distanza dal Padova capolista. I passi falsi del Perugia hanno lasciato il Sudtirol al secondo posto, ma la squadra allenata da Stefano Vecchi ha perso una grande chance facendosi rimontare nell’ultimo match dal Mantova su rigore, in una partita condotta sul piano del gioco praticamente dall’inizio alla fine.

L’Imolese resta quintultima a -3 dalla salvezza diretta, l’ultimo 1-1 contro il Fano ha dimostrato che i rossoblu sono ancora vivi e pronti a giocarsi la salvezza, nonostante soli 2 punti conquistati nelle ultime 5 gare: è arrivata comunque una reazione dopo la serie di 3 sconfitte contro Fermana, Mantova e Modena che aveva di nuovo destabilizzato l’Imolese dopo un periodo di ripresa.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL IMOLESE

Le probabili formazioni della sfida tra Sudtirol e Imolese allo stadio Druso. I padroni di casa allenati da Stefano Vecchi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Poluzzi; El Kaouakibi, Malomo, Curto, Fabbri; Tait, Greco, Karic; Casiraghi; Voltan, Fischnaller. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Pasquale Catalano con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Siano; Rondanini, Boccardi, Carini, Aurelio; Provenzano, Torrasi, D’Alena; Tommasini, Polidori, Piovanello.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Sudtirol e Imolese, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.55 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 5.25 volte la posta scommessa.



