DIRETTA/ Sudtirol Juventus U23 video streaming tv: non ci sono precedenti ufficiali

Verso la diretta di Sudtirol Juventus U23, dobbiamo osservare che la partita odierna allo stadio Druso di Bolzano sarà a suo modo un evento storico, perché sarà il primo confronto ufficiale di sempre tra il Sudtirol e la Juventus U23, che negli scorsi anni erano divisi in gironi differenti. Di conseguenza non possiamo fare un testa a testa “storico” tra Sudtirol e Juventus U23, dunque possiamo dedicarci piuttosto a fare un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt.

Siamo al valore di 5,45 milioni di euro complessivi per la rosa del Sudtirol, cioè 260.000 euro di media per ogni calciatore sotto contratto con il sodalizio altoatesino, mentre per la Juventus U23 siamo a 12,38 milioni complessivi e 427.000 euro medi per ogni giocatore dei bianconeri. Differenze sulla carta davvero molto evidenti, chissà però se lasceranno il segno anche sul campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SUDTIROL JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Juventus U23 è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

SUDTIROL JUVENTUS U23: LA CAPOLISTA CERCA CONFERME

Sudtirol Juventus U23, in diretta domenica 31 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Gran momento per gli altoatesini al momento in testa alla classifica del girone A. In casa del Mantova il Sudtirol ha infilato la seconda vittoria consecutiva e soprattutto ha approfittato del nuovo passo falso del Padova, caduto sul campo della Feralpisalò. Al momento la squadra di Javorcic guida la classifica con un punto di vantaggio su un terzetto composto dallo stesso Padova, dal Renato e alla Feralpisalò.

La Juventus U23 dalla sua sta vivendo un momento eccellente, anche se alla solidità non si sta affiancando qualche acuto necessario per proiettarsi più in alto in classifica. I giovani bianconeri sono reduci da tre pareggi consecutivi, contro Albinoleffe, Pro Sesto e Piacenza 3 punti che hanno fatto scivolare la Juve all’ottavo posto in classifica. Ad ogni modo la squadra allenata da Lamberto Zauli è reduce da cinque risultati utili consecutivi, risposta convincente al momento-no seguito alla doppia sconfitta subita contro Feralpisalò e Giana Erminio.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Ivan Javorcic schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi, De Col, Malomo, Zaro, Fabbri; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi; Candellone, Odogwu. Risponderà la Juventus U23 allenata da Lamberto Zauli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Garofani; Leo, de Winter, Stramaccioni, Barbieri; Zuelli, Leone, Miretti; Akè, Cudrig, Sekulov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Druso di Bolzano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



